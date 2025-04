Nehéz elhinni, de Magyarország akár profitálhat is a vámháborúból: a Mercedes lehet az első fecske

Alaposan megkavarta a kártyákat Donald Trump amerikai elnök. Érthető okokból a büntetővámokat sehol nem fogadták kitörő örömmel, ugyanakkor biztosan lesznek haszonélvezői az újjáalakult világkereskedelmi rendszernek. Bár még a pontos hatásokat nehéz felbecsülni, Magyarország is ezen országok közé kerülhet, még ha kockázatokat jelent is az új helyzet a hazai autóipari szereplőknek. Különös egybeesés, hogy pont a hét végén írt arról a német sajtó, hogy a Mercedes több munkahelyet is megszüntethet Németországban csak azért, hogy Magyarországon pörgesse fel a termelését.