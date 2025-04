Várható élettartam: a gazdag amerikai vagy a szegény európai él tovább?

Akinek több pénze van, az tovább él? A feltételezés nem nélkülözi a logikát, hiszen a vagyon növeli az emberek hozzáférését az oktatáshoz, a jó munkahelyekhez, a tápláló ételekhez és az orvosi ellátáshoz. Ehhez képest az derült ki egy kutatásból, hogy a gazdag amerikaiak várható élettartam tekintetében ugyanúgy állnak, mint Észak- és Nyugat-Európa legszegényebb polgárai.

A várható élettartam nagyon eltérő az európaiak és amerikaiak között / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A kutatást az Euronews idézte, azt állítja a szegény európaiak legalább olyan sokáig élhetnek, mint a gazdag amerikaiak, sőt egyes esetekben még tovább is. Az, hogy az emberek mennyire egészségesek és mennyi ideig élnek, gyakran függ attól, hogy mennyi pénzük van. A vagyon ugyanis növeli az emberek hozzáférését a minőségi oktatáshoz, a jó munkahelyekhez, a tápláló ételekhez és az orvosi ellátáshoz. A New England Journal of Medicine-ben megjelent új kutatásban közel 74 000 ember adatait vizsgálták meg az Egyesült Államokban és Európa 16 országban. A kutatás alanyai 50 és 85 év közöttiek voltak, 2010 és 2022 között vizsgálták élettartamukat.

A várható élettartam számításának tényezői

A kutatók minden országban olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a nem, a családi állapot, az iskolai végzettség, az, hogy valaki vidéki vagy városi területen élt-e, dohányzási státusz. A módszertan az európaiakat három csoportra osztotta:

Észak- és Nyugat-Európa (amely magában foglalta Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország és Svájc);

Dél-Európa (Olaszország, Portugália és Spanyolország);

Kelet-Európa, amely a Cseh Köztársaságot, Észtországot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovéniát öleli át.

A vizsgált időszakban az amerikaiak halálozási aránya 6,5/1000 volt a vizsgálati időszakban. Az észak- és nyugat-európai populációban 2,9/1000, a dél-európai népeknél 4,9/1000 és a kelet-európaiaknál 5,8/1000 volt az arány.

Mi a kapcsolat a gazdagság és a túlélés között?

Bár minden országban kimutatható a kapcsolat a gazdagság és a túlélés között, a leggazdagabbak és a legszegényebbek közötti egészségügyi szakadék az Egyesült Államokban nagyobb volt, mint bármely európai országban – írja a kutatás. A legszegényebb amerikaiak túlélési aránya volt a legrosszabb, általában fiatalabban haltak meg, mint európai társaik. De még a leggazdagabb amerikaiak is rosszabb helyzetben voltak, mint sok európai – emelték ki. A tanulmány megállapította, hogy a gazdag amerikaiak túlélési aránya alacsonyabb, mint a dél-európai gazdagoké. De Észak- és Nyugat-Európában minden társadalmi rétegnek jobbak az életkilátásai, függetlenül attól, hogy mennyire gazdagok voltak – állapította meg a tanulmány.

A szegények rövidebb ideig élnek?

A gazdag amerikaiak túlélési aránya megegyezett Észak- és Nyugat-Európa legszegényebb embereivel, valamint a kelet-európaiakkal összességében. A kutatást vezető szakértő arra hívta fel a figyelmet, a leggazdagabb amerikaiak sem védettek az Egyesült Államokban a várható élettartam csökkenéséhez hozzájáruló rendszerszintű problémáktól. A tanulmány azt magyarázza, hogy ugyan az amerikaiak és a nyugat-európaiak általában több készpénzzel rendelkeznek, mint máshol élő társaik, de a gazdagság és az egészség közötti kapcsolat többről szól, mint hogy kinek mekkora a bankszámlája. Ehelyett az számít, hogy mekkora a szakadék egy adott ország társadalmi rétegei között. A tanulmány szerint az Egyesült Államokban a vagyoni szakadék szélsőségesebb, mint szinte bármely más fejlett országban, miközben korlátozott egészségügyi ellátáshoz. Ez segíthet megmagyarázni, hogy miért nagyobb a halálozási különbség a gazdag és szegény amerikaiak között, és miért alacsonyabb az Egyesült Államok legszegényebb embereinek túlélési aránya, mint a legszegényebbeknek Európában.