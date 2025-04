Eldőlt: felújítják a budapesti városházát – kihirdették a győztes céget

Győztest hirdettek az V. kerületi Városház utca 9–11. címen található fővárosi Városháza felújítására a Magyar Építők cikke szerint. A nyertes a Build It Mérnökiroda Zrt. A társaságnak a fővárosi önkormányzat 2025. december 31-ig a teljes (nettó mintegy 945 millió forint plusz áfa) keret 70 százalékára ad eseti megrendelést. A Városháza felújítása ezután indulhat.

A Városháza felújítása az év végére várt szerződéskötés után indulhat / Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

A Főpolgármesteri Hivatalnak és a Fővárosi Közgyűlésnek is otthont adó épületegyüttesnek kalandos sorsa volt:

eredetileg a törökök elleni hadjáratokban megrokkant katonáknak épült (1716 és 1727 között), így kapta az Invalidus-ház elnevezést,

majd II. József uralkodása alatt katonáknak adott otthont,

végül pedig a 19. század végén költözött a városvezetés a falai közé.

Irodák, folyosók, lépcsőházak és vizesblokkok újulnak meg

A műemlék épület Gerlóczy utcai szárnyban a földszinten mintegy 1414 négyzetméteren végeznek munkát a Perfektum Építész Kft. tervei alapján. A keresztszárnyban három emeleten is dolgozni fognak: összesen 3218 négyzetméternyi iroda és közlekedő, valamint vizesblokk felújításán. A dokumentáció kiemeli, hogy a hűtés-fűtési rendszert is tervezik fejleszteni. Emellett VRF (változó hűtőközeg-áramú) rendszert még több lépcsőházban is kialakítanak a felújítás során.

Fiatal cég kezébe kerül a Városháza felújítása

A Build It Mérnökiroda nyilvános adatok szerint 2023 júliusában jött létre. Egy mezőhegyesi és egy sóskúti telepehelye van. Az utóbbin egy 2023-as bejelentése szerint egy 2024-ben átadandó mobilházgyár építésére készült. Tevékenységlistáján eredetileg logisztikai szolgáltatások szerepeltek, a felsorolás 2025-ben bővült az építőiparhoz kapcsolódó és más tevékenységekkel. Vezető tisztségviselője és tulajdonosa Sárkány Márk.

A Build It 2023-as átbevétele 6,3 milliárd forint volt, az adózott eredménye 357 millió forint. Referencialistáján a Károlyi-Csekonics palotaegyüttes, az Örökimádás Templom részleges felújítása és a móri városi piac épülete szerepel további kilenc munka mellett.