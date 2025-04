Bár április első napjaiban még fagyos hajnalok és aggodalom uralta a gyümölcsösöket, mára egyre több kertben és ültetvényen bontanak szirmot a fák. A virágzás a vártnál kedvezőbben alakul, így – bár a fagykárok helyenként súlyosak lehetnek – még korántsem veszett el minden az idei gyümölcstermés szempontjából.

Nem állt le a virágzás – a fagyok ellenére biztató a tavasz / Fotó: Karnok Csaba

A legkritikusabb időszak április 6–7-ére esett, amikor több gyümölcstermesztő térségben is mínusz 2-4 celsius fok alá süllyedt a hőmérséklet a hajnali órákban. Ezek a fagyok a legérzékenyebb virágrügyekben maradandó károkat okozhattak – főként ott, ahol nem volt elegendő lejtőhatás, párába burkolózó völgyekben, vagy ahol a talajfelszín is gyorsan áthűlt. A gazdák beszámolói szerint sok helyen az első bimbók el is pusztultak.

Ugyanakkor az elmúlt napok melegebb időjárása lehetőséget adott arra, hogy a fák mégis teljes virágzásba kezdjenek.

A következő napok időjárása kifejezetten kedvező lehet a virágzás kiteljesedésére és a beporzási folyamatra is. A délies áramlás hatására a nappali hőmérséklet akár 22-24 fokig is emelkedhet, ami ideális körülményeket teremt a méhek és más beporzók aktivitásához. Ez különösen fontos, hiszen ha a beporzási időszakban kedvező az időjárás, akkor még egy részben fagykárt szenvedett virágzatból is megfelelő termés fejlődhet.

A kerttulajdonosok számára érdemes most fokozott figyelmet fordítani arra is, hogy a beporzó rovarokat ne zavarják: kerüljék a permetezést virágzás idején, különösen nappal, és lehetőség szerint alakítsanak ki rovarbarát sávokat a kertjükben.

A Köpönyeg.hu által közzétett olvasói fotók alapján az ország különböző pontjairól is biztató visszajelzések érkeznek: a legtöbb alma-, körte- és cseresznyefa már virágzik, sok helyen dús virágtömeggel. Az északkeleti és dombvidéki térségek ugyan kissé le vannak maradva, de a jelenlegi időjárás kedvező körülményeket teremt számukra is.

Természetesen az idei tavasz még tartogat kihívásokat, hiszen egy-egy áprilisi hidegfront bármikor hozhat újabb hűvös reggeleket. A tapasztalt gazdák azonban jól tudják: a természet gyakran képes a meglepően gyors regenerációra, ha a körülmények újra kedvezően alakulnak.