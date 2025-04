Van megoldás a zöldáramvásárlók egyik legnagyobb problémájára: így lesz stabil az ellátás

Amikor korábban egy nagy erőmű az áramát egy nagy felhasználónak adta el, az erőműnek egyben kereskedővé is kellett válnia. Most, a decentralizálódás idején ezt a feladatot átveszik a számtalan termelőtől a kereskedési platformok. Megváltozik az áram nagy- és kiskereskedelme is.

Mozgatórugó a fenntarthatóság

„Már nem akkora mutatvány a zöldáram előállítása. Inkább az, hogy a zöldáramot eljuttassuk a kellő időben és mennyiségben a kellő helyre. A technológia már megvan. A mi innovációnk abban van, hogy ezt meg tudjuk csinálni – mondta Mécs Imre –, és ezzel Magyarországon az elsők vagyunk.”

A Világgazdaság korábban beszámolt, hogy a Green Cloud ügyfelei közé tartozik például a Westend és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő, és új tárgyalások is folynak. A cég malmára hajtja a vizet, hogy egyre több autógyár várja el a beszállítóitól a fenntartható működést, azaz például a zöldáram használatát.