Akkorát cikcakkozhatott a boltok forgalma a húsvét miatt, hogy az elemzők is dörzsölhetik a szemüket

A képlet azonban nem ilyen egyszerű, mivel ezek nominális számok, valójában a május 7-én már az infláció hatásától megtisztított hivatalos adatokból fog kiderülni a tényleges forgalom. Az államtitkár szerint stagnálhatott, vagy akár negatív tartományba csúszhatott márciusban volumen. Áprilisban ugyanakkor a kiskereskedelmi statisztikában az idei év eddigi legdinamikusabb bővülését várja a minisztérium, akár 6–8 százalék körüli szinttel.

Kérdés, hogy a visszatérő infláció mennyire cincálta meg a kiskereskedelmet

Mindez azért is lényeges, mert tavaly ugyan a vártnál jóval rosszabb, 4 százalék helyett végül 0,5 százalékos volt a GDP-növekedés, de lényegében egy dolog húzta a gazdaságot, a kiskereskedelmi forgalom és a belső fogyasztás, tehát most az első negyedévben pont ezt a húzóerőt nem láttuk. Ráadásul az sem véletlen, hogy kommunikációs szinten ennyire beleállt az infláció letörésébe a kormány azok után, hogy sokáig azt kommunikálta, hogy a „infláció földre került és ott is maradt”. Ennek azonban több oka van:

A jegybank hónapokkal korábban figyelmeztetett, hogy tavaly szeptember óta lelassult a világgazdaságban a dezinflációs trend, ami Magyarországra is negatív hatással van, tekintve, hogy a hazai infláció kétharmad részben importált infláció. Ha ez nem lenne elég, az amerikai elnökválasztási kampánnyal egy időben a pénzpiacokon tőkekivonás kezdődött a fejlődő országokból, emiatt októbertől folyamatosan gyengült a forint. Már pedig a hazai deviza gyengülése és az infláció között ma sokkal nagyobb a kapcsolat, mint bármikor.

Mindezek hatására az infláció szeptembertől fokozatosan emelkedett a fogyasztói árindex, míg februárban el nem érte a 5,6 százalékos csúcsot. Ezt pedig a kormányt is cselekvésre késztette, emiatt döntött éppen az februári inflációs adatközléssel egy napon, március 11-én az árrésstop bevezetéséről, amely során 30 alapvető élelmiszer árrését maximálta 10 százalékban. Ugyanakkor nem világos, hogy a drágulás elmúlt hónapokban történő felfutása mennyiben hatott a boltok forgalmára, korábban épp ez okozta a fogyasztás látványos visszaesését.

Nálam is fejtörést okoz az infláció, nem látni, hogy pontosan mennyire hatott a kiskereskedelmi forgalomra

– ismert el Nagy Márton, aki azt mondta, hogy azért segítenek az infláció letörésében a jegybanknak, hogy fogyasztást generáljanak. Az ugyanakkor szinte biztos, hogy az áprilisi adatokban már ott lesz a március 17-én életbe lépett árrésstop hatása. A KSH minden hónap 20. napjáig gyűjti be az adatokat, így a teljes hatás is áprilisban jelenhet meg. A várakozások szerint 4 százalékig is süllyedhet a drágulás, amit segített az is, hogy áprilisban jelentősen csökkentek az üzemanyagárak. Ez pedig természetes a boltok forgalmában is nyomot hagyhat.