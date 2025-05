Nagy ugrás küszöbén áll a debreceni logisztika 

Mivel nagyszabású termelés nagyszabású csarnokokat igényel, a Xanga most a húszezer négyzetméter feletti big boxok fejlesztésébe is belevágott. Összesen százezer négyzetméternyi óriáscsarnok fejlesztését tervezik csoportos elhelyezésben, amelyek speciális logisztikai központként is működhetnek. Ebből a napokban az elsőt – a Ghibli Déli Ipari Övezetben lévő csarnokát – átadták, de ugyanazon a területen tervben van egy másik hasonló nagyságú csarnok fejlesztése, és van logisztikai fejlesztésük a BMW környezetében is.

A tervek között több gyártócsarnok és egy szálloda is szerepel. A repülőtéren található új hotel átadását májusra tervezik.

A Xanga a repülőtéren egyebek mellett speciális cargocsarnokokkal is jelen van, bérlői ezekből végzik az ott megforduló heti három-öt cargojárat kiszolgálását. De rendelkeznek egy tengeri szállítmányozást kiszolgáló konténerterminállal is, amelyet most újra üzembe kívánnak helyezni.