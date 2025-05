Bejelentést tett a Nemzetgazdasági Minisztérium: majdnem 150 milliárd forint sorsa dőlt el egy pillanat alatt – ezért lépte meg a kormány

A tárca közleménye arra is kitér, hogy az ország finanszírozási helyzete stabil és biztonságos, miközben a kormány elkötelezett az erős költségvetési kontroll fenntartása mellett, amely hozzájárul a költségvetési hiány és az államadósság csökkentéséhez. A kormány azért küzd, hogy a háború és a negatív külső európai helyzet mellett is a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Hozzátették, hogy a kormány egyetlen célját sem adja fel, a 2025-ös és a 2026-os költségvetésben minden társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célkitűzését végigviszi, így például az anyák SZJA-mentességét, a kkv-k támogatását szolgáló Demján Sándor Programot és a 150 új gyár programot is maradéktalanul megvalósítja.

Mindemellett a közlemény bírálta az Európai Unió gazdaságpolitikáját, mondván az a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A háború elviselhetetlen pénzügyi terhei és Ukrajna jövőbeli csatlakozási lehetősége a magyar gazdaság kilátásait rontják. A negatív külső környezet tehát a magyar gazdasággal kapcsolatban is rejt kockázatokat. Ugyanakkor nem csak a növekedést érintő kockázatok ténye, hanem azok jellege, szerkezete is fontos. A növekedés egyik motorját adó hazai fogyasztás stabil, amit a költségvetés áfa bevételének alakulása is jól jelez.