Magyar Levente: a kormány megvédi a hazai autóipart – Európa béklyóval, Magyarország támogatással válaszol

A kormánynak feltett szándéka, hogy elhárítsa azokat a külső nehézségeket és kihívásokat, amelyek a gazdaság húzóágazatának számító magyar autóipar további fejlődését jelenleg hátráltatják – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteken Apcon a tárca közleménye szerint.

Magyar Levente szerint a kormány célja, hogy enyhítse a magyar autóipart érő külső kihívásokat, és továbbra is támogatja a hazai gyártókat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Levente arról számolt be a Csabacast új üzemegységének átadó ünnepségén, hogy a járműipar számára alumínium öntvények előállításával foglalkozó, magyar tulajdonosi hátterű vállalat működése óriási sikertörténet, különösen napjaink geopolitikai bizonytalansága és rendkívüli kihívásai közepette.

Ezek a kihívások egyszerre érik Magyarországot: háború van a szomszédságban, geopolitikai megosztottság több törésvonal mentén, vámháború van kibontakozóban, valamint a legfőbb piacaink tekintetében óriási bizonytalanságok állnak fenn

– sorolta a közlemény szerint.

„Azaz rengeteg olyan tényező van, amely akadályozza a fejlődésünket: infláció, magas energiaárak, az európai vezetés versenyképességet korlátozó, hátráltató, nyirbáló intézkedései. Ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy az európai autóipar és az európai autóiparhoz kapcsolódó iparágak fejlődési perspektívái nem olyanok, mint voltak húsz vagy tíz évvel ezelőtt, amikor is a virágkorát élte az európai autógyártás" – figyelmeztetett.

Majd úgy vélekedett, hogy az Európai Uniónak ezért irányt kellene váltania, és arra kellene törekednie, hogy a mára egyre élesebb nemzetközi versenyben megerősítse a kontinens pozícióit, a helyi gyártókat ahelyett, hogy mindenféle szabályokkal béklyóba zárná őket.

Áttörhetetlen védelem a magyar autóipar számára

Az államtitkár üdvözölte, hogy a magyar kormány 2014 és 2024 között 425 járműgyártással kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatást. "Ezeknek az összértéke 6400 milliárd forint, s 61 ezer munkahelyet hoztak létre, illetve hoznak létre ma is Magyarországon" – tájékoztatott.

„Azt gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek, az utóbbi tíz évben is mindent megtettünk azért, hogy a külső nehézségek ellenére támogassuk azt az iparágat, amely továbbra is húzóágazata a magyar termelőiparnak és az is marad a következő években" – tette hozzá.