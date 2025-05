Mélyponton az álláskeresők száma – Európa élmezőnyéhez tartozik Magyarország

A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint 2010-hez képest 400 ezer fővel csökkent az álláskeresők mennyisége, számuk a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony. Magyarország a foglalkoztatottsági adatok alapján Európa élmezőnyéhez tartozik, a kormány intézkedései sikeresek, bőven van munkalehetőség – tette hozzá.

Czomba Sándor: van munka, aki akar, el tud helyezkedni / Fotó: Bruzák Noémi

2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A kormány célja, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson. Ezt a célt szolgálja a 30 év alatti álláskereső és inaktív fiatalokat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program, valamint a 30 év felettieket segítő – szintén uniós finanszírozású – program is, amelyek keretében az álláskeresők bértámogatásban, lakhatási és utazási térítésben részesülhetnek. A projektek segítségével már közel 39 ezer álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie.

A cégeket is támogatják

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások dolgozói létszámának és kapacitásának növelése érdekében a kormány 4,1 milliárd forintból indított új támogatási programot.

A „KKV kapacitásbővítő támogatás 2.0” programmal közel 1700 fő elhelyezkedését segítheti a kormány, ezáltal érdemben hozzájárulva a magas foglalkoztatottsági szint megőrzéséhez.

A vállalkozások digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében 2 milliárd forintból indult új munkaerőpiaci program, amelynek segítségével növekedhet a hazai kkv-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalóik képzettségi szintje, valamint új munkavállalók felvétele is megvalósulhat. Mindezek mellett

a kormány március végén ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot is,

amely elhelyezkedési juttatás segítségével támogatja a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes közfoglalkoztatottak versenypiaci elhelyezkedését. A közeljövőben több olyan „pilot” jellegű programot is indít a kormány, amely a hazai munkaerő-tartalék felkutatását, aktivizálását és képzését célozza. Ezeken a programokon keresztül a kormány a munkavállalók kompetenciáinak felmérésére is törekszik, a végzettségalapú megközelítés mellett helyet szorítva a meglevő képességek, „skillek” feltárásának is.