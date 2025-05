Piszkos trükk: az egyik legnagyobb magyar bank nevében verik át az ügyfeleket – ez a csalók módszere

Itt a bejelentés: nem csak a régióban, több uniós országban is nézelődik a Gránit Bank

Az az üzleti modell, amelyet a Gránit Bank követ, lehetővé teszi, hogy további uniós országokban folytassuk a terjeszkedést. Most értékeljük és hamarosan döntünk arról, hogy melyik ország lesz a következő célpont – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. Szerdán tartotta az első éves közgyűlését a pénzintézet a tavaly decemberi tőzsdei bevezetés óta. A magyar piacon immáron tizenöt éve jelen lévő, az ország első digitális bankjaként számontartott pénzintézet vezetője szerint reálisak azok a célárak, amelyeket két hazai elemzőház is jósolt. Ha igaznak bizonyulnak, a jövőben elérheti a 17-18 ezer forintot a részvényárfolyam.