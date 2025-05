Terítéken egy új tároló és a paksi radioaktív hulladék

Erősítést kap a Mecsekben folyó kutatás

A budapesti francia nagykövetségen aláírt megállapodás másik fókusza a kiégett paksi fűtőelemeket érinti. E fűtőelemeket a hatályos szabályozás szerint – adott idejű pihentetés és átmeneti tárolás után – a Magyarországon kialakítandó végleges tárolóban kell elhelyezni. A tároló helyének kutatása évek óta tart és még további évekig tart is a Mecsekben. Ám miközben egyelőre az sem biztos, hogy megtalálják a nagy radioaktivitású hulladék végső helyének megfelelő hazai helyet és megoldást, az elmúlt években előtérbe került a kiégett fűtőelemek újrahasznosításának, az üzemanyagciklus zárásának lehetősége is. (Persze, a végső tárolás ez esetben sem kerülhető meg.) Paks esetében az újrahasznosítás történhet az üzemanyag gyártójánál, az oroszországi TVEL-nél, de ilyen megállapodás nincs. A most indult magyar–francia együttműködés a francia fél tájékoztatása szerint nem az üzemanyagciklus zárására, hanem a hulladék mélygeológiai elhelyezésére összpontosít.

Utazás 250 méter mélyre

A megállapodás aláírása után a két szervezet és a nagykövetség képviselői, valamint a visegrádi országok (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) nukleáris tanácsadói felkeresték a bátaapáti kis és közepes aktivitású hulladéktárolót.

A tároló kristályos kőzetben, 250 méter mélyen, 2012 óta működik. Fogadja a nukleáris termelésből származó üzemi hulladékot, beleértve

az üzemeltetők védőfelszerelését,

a szennyezett szerszámokat

és a hulladékként történő csomagolás során megszilárdult radioaktív folyadékot.

Alkalmas a nukleáris létesítmények leszereléséből származó hulladék fogadására is.

Végső hasznos alapterülete 20 ezer négyzetméter lesz, ekkor hat nagy méretű, teljes hosszúságú tárolócellából fog állni, amelyeket hat kilométernyi alagút szolgál ki.