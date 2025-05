Ösztönzik a sertéshús fogyasztását a vírus nyomása alatt, árréscsökkentés közben

Az Európai Unión belül a magyar sertéstartók számára áll rendelkezésre a legtöbb támogatási jogcím, ami azt is jelzi, hogy a hazai agrárkormányzat számára az állattenyésztés – azon belül is a sertéstartás – kiemelt fontossággal bír – mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára az AM, az Agrármarketing Centrum (AMC), valamint a Magyar Húsiparosok Szövetsége (Hússzövetség) közös, sertéshúsfogyasztást ösztönző kampányának nyitánya alkalmából. A kampány a „Micsoda malacunk van!” címet viseli.

A grillszezonban bíznak a ragadós száj- és körömfájás vírusától sújtott sertéstartók / Fotó: Shutterstock

Az államtitkár beszélt arról, hogy az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázaton az elmúlt időszakban 435 sertéstartással foglalkozó vállalkozás nyert el támogatást, közel 93 milliárd forint erejéig. A Vidékfejlesztési Programon belül a génmegőrzés céljára csaknem 8 ezer mangalicára nyújtottak be igényt a gazdálkodók, akik így több mint 2 milliárd forint forráshoz jutottak. A tavaly decemberi adatok szerint Magyarországon

2,8 millió sertést tartottak, ami több mint

7 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, míg az anyakoca-állomány

12 százalékkal növekedett, és elérte a

172 ezret.

Továbbra is lesz támogatás

Az ágazat termelése 2024-ben elérte az 593 ezer tonnát, ami az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékos növekedés, vagyis a hatékonyság is növekedett.

A KAP Stratégiai Terv keretében a kisebb termelőknek szánt 50 milliárd, a nagyobbaknak pedig 150 milliárd forintos telepfejlesztési támogatásokat jócskán túligényelték, ezért le kellett zárni ezeket kiírásokat, de

gondolkozunk azon, hogy miképpen tudnánk újra a gazdálkodók segítségére lenni, akár a járványkészültség javítása érdekében

– fogalmazott.

Hubai Imre azt is elmondta, hogy a hízósertések állatjóléti támogatása jogcímén az idén 10,2 milliárd forint áll rendelkezésre, a tenyészkocák ugyanilyen célú támogatására pedig további 7,8 milliárd. Mint bejelentette, megegyeztek az unióval, és ezt a programot 2030. december 31-ig meghosszabbították. A sertéságazatot közvetetten sújtó ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) miatti fogyasztói kétségekre utalva nyomatékosította, hogy a magyar sertésállomány mentes a különböző járványok okozta megbetegedésektől, amit az intenzív hatósági ellenőrzések is garantálnak.