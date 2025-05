Ítéletidő jön a következő órákban: kiadták a figyelmeztetést

Másodfokú (narancs) riasztást adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. vasárnap délután. Az érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Újabb viharok jöhetnek vasárnap és hétfőn/Fotó: Donka Ferenc

A másodfokú figyelmeztetés as vármegyében vasárnap éjfélig van érvényben, és az ország többi részében is elsőfokú riasztás érvényes a zivatarok veszélye miatt. Vasárnap délután ugyanis további, nyugatról kelet felé haladó zivatarok kialakulására kell számítani, környezetükben viharos, óránkénti 60-80 kilométeres, lokálisan esetleg erősebb széllökés, jégeső és intenzív csapadékhullás is előfordulhat.

A Nyugat-, illetve Közép-Dunántúlon egy-egy hevesebb zivatarcella is kialakulhat,

akár két centiméternél is nagyobb jéggel, óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökésekkel, és rövid idő alatt lehulló 20-25 milliméter csapadékkal.

Az éjszaka folyamán kelet felé korlátozódik a zivatartevékenység, miközben gyengül.

Hétfőn is több helyen riasztás van érvényben

A zivatarok száma átmeneti szünet után hétfőn a déli óráktól ismét nő majd, főleg az ország déli, délkeleti felén. A viharos széllökések és jégeső mellett a zivatarok ekkor már nagyobb eséllyel hoznak felhőszakadást is. Főként a déli, délnyugati tájakon jöhetnek heves zivatarok, 2-3 centiméternél nagyobb jéggel, és 90 kilométeresnél erősebb szélrohamokkal. A zivatarhajlam várhatóan az esti, késő esti órákban sem csökken számottevően. Hétfőre a HungaroMet Baranya vármegyére rendelt el másodfokú riasztást a zivatarok miatt, míg Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna vármegyék területére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfő éjfélig.

Ahol hevesebb zivatarok miatt riasztás van érvényben, ott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy fokozottan figyeljünk a fák, fasorok, állványzatok közelében. 4

A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat – kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt – javasolt védett helyre vinni.

Érdemes azt is számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között és ha ez kevesebb, mint 10 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van, ilyenkor keressünk menedéket egy épületben. Kerüljük a kilátókat, villanyoszlopokat, ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt, és akit erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől.