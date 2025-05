Szijjártó Péter: Magyarország és Svájc kiáll a béketárgyalások mellett

Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, hiszen mindkét országnak világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincsen megoldása a harctéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Berrnben.

Szijjártó svájci kollégájával, Ignazio Cassisszal folytatott egyeztetést / Fotó: Szijjártó Péter, Facebook

A tárcavezető arról számolt be a svájci kollégájával, Ignazio Cassisszal folytatott egyeztetését követően, hogy a két ország hasonlóan áll az Európát és a világot feszítő legsúlyosabb problémákhoz. A háború mellett példaként említette az illegális migrációval szembeni határozott fellépést.

Szijjártó leszögezte, hogy Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálása ellen is, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békeerőfeszítések sikerét. A miniszter ezt követően hangsúlyozta, hogy a két ország jó politikai együttműködése kiváló alapot ad az eredményes gazdasági együttműködéshez is.

Az elmúlt tíz esztendőben 44 nagy svájci vállalati beruházást támogatott a magyar kormány. Ezek a beruházások 600 milliárd forintnyi beruházási értéket, munkahelyteremtést hoztak Magyarországra

– mondta a politikus. Hozzátette: ma már a svájci vállalatok alkotják a hetedik legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon és az elmúlt tíz évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene.

Végül pedig kitért arra is, hogy a Svájcba utazó magyarok száma 80 százalékkal nőtt az elmúlt év során, és mintegy ötödével emelkedett a Magyarországra látogató svájci turisták száma is. Szijjártó Péter szerint mindez azt mutatja, hogy nemcsak a politikai, nemcsak a gazdasági, hanem az emberek közötti kapcsolatok is kellően stabil alapját adják a jó magyar-svájci együttműködésnek.