Hankó Balázs: több ezermilliárd forintnyi adó marad a családoknál

Felvételi 2025: rekordszámú hallgatót vettek fel – az állami ösztöndíjas helyek vitték a prímet

Az elmúlt 15 év legsikeresebb felvételijét zárta idén a magyar felsőoktatás: közel 96 ezren jutottak be, közülük tízből nyolcan állami ösztöndíjas helyre. A legnépszerűbbek idén is a mérnöki, informatikai és gazdaságtudományi szakok, miközben egyre több 30 év feletti jelentkező is bekerül az egyetemekre.