Adómentesség négygyermekes anyáknak: semmi nem változott – félreértés okozott zavart

Továbbra is teljes adómentesség illeti meg a négy vagy több gyermeket nevelő anyákat, az érvényesítés rendje és feltételei semmit sem változtak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyértelművé tette: a júniusi jogszabály-módosítás csupán pontosítást tartalmazott, nem szigorítást.

Zavart keltett egy júniusi törvénymódosítás, de a négy- vagy többgyermekes anyák adómentességét semmi nem fenyegeti / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Továbbra is fennáll az adómentesség a nagycsaládos anyáknak

Január 1-je óta személyi jövedelemadó-mentesség illeti meg azokat az anyákat, akik négy vagy több gyermeket neveltek vagy nevelnek, és ez a kedvezmény a június 20-án hatályba lépett törvénymódosítás után is változatlanul fennáll. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a szabályozás nem szigorodott, mindössze egy új értelmező rendelkezéssel bővült a törvény, amely a jogosultság alapját tisztázza.

A félreértések onnan erednek, hogy sok érintett anyuka kérdéssel fordult a NAV-hoz, miután elterjedt: változtak a feltételek, és bizonyos esetekben megszűnhet az adómentesség. A hatóság ugyanakkor hangsúlyozta: az új rendelkezés kizárólag arra szolgál, hogy világosan rögzítse, hogy az szja-mentesség alapja a magyar családi pótlékra való jogosultság. Ez semmilyen hátrányt nem jelent azok számára sem, akik 1999 előtt vállalták vagy fogadták örökbe gyermekeiket.

Akik eddig már adóelőleg-nyilatkozattal éltek, és ennek alapján kapják a kedvezményt, semmilyen további teendőjük nincs – a nyilatkozataik továbbra is érvényesek.

A jogszabály nem változtatott sem a kedvezmény jogosultsági feltételein, sem az érvényesítés módján. A négygyermekes anyák továbbra is kétféleképpen élhetnek a mentességgel:

már az adóelőleg kiszámításakor igénybe veszik,

vagy az adóbevallás elkészítésekor kérik vissza egy összegben a befizetett adót.

A kedvező szabályok közé tartozik az is, hogy a mentesség a már felnőtt gyermekek után is jár, illetve az, hogy az szja-mentesség nem zárja ki a családi adókedvezmény egyidejű igénybevételét sem. Ez utóbbit az anya saját járulékaiból vagy – közös döntés alapján – az apával megosztva is érvényesítheti.

A NAV megerősítette: az ellenőrzési gyakorlat sem módosul, így a kedvezményt mindenki jogosan élvezheti, aki eddig is megfelelt a feltételeknek.