Szülői segítség nélkül esélye sincs egy diáknak önálló albérletre a legtöbb városban

Budapesten havonta 126 órát, a vidéki egyetemvárosokban 70-110 órát kell ledolgoznia egy átlagos diáknak, ha ki akar fizetni egy albérletet, míg a szobabérlet átlagosan 51, illetve 30-40 óra diákmunka bérével fizethető ki a helyszíntől függően – derül ki a Trenkwalder legutóbbi elemzéséből.

A diákmunka segíthet, de egy önálló albérlethez kevés / Fotó: Kallus György

Sokan kényszerülnek albérletbe

Márpedig mivel a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) adatai szerint a 340 ezer felsőoktatásban részt vevő diák közül mindössze 15 százaléknyian jutnak kollégiumi helyhez, a hallgatók túlnyomó többsége kénytelen albérletet vagy legalább egy szobát kivenni. A Trenkwalder kiszámolta, hogy az egyes egyetemi városokban a diákoknak havonta hány órát kell dolgozniuk a bérleti díjak előteremtése érdekében.

A számítás alapját az Ingatlan.com átlagárai képezték az albérletek és szobabérletek terén, míg a diákórabérek adatai az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet adatbázisából származnak. Az eredményekből pedig kiderül, hogy hiába Budapesten a legmagasabb, 2150 forint a diákok átlagórabére, a fővárosban átlagosan 126 órát kell dolgozni egy albérlet díjának kigazdálkodása érdekében. Debrecenben és Székesfehérváron szintén 100 óra felett kell teljesíteni az albérlet kifizetése érdekében, a többi nagyvárosban a munkaigény 90 és 100 óra között alakul. Egyedül Miskolc jelent kivételt, ahol az 1900 forintos órabért alapul véve egy albérlet már 66 óra munkával is kigazdálkodható.

Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója rámutatott, hogy mivel egy nappali tagozatos diák, főleg az első években reálisan heti, tehát havonta átlagosan 85 óra munka elvégzésére képes, önálló albérletre szülői segítség nélkül semmi esélye nincs a legtöbb városban, még akkor se, ha fiatalabb 25 évnél, tehát jövedelme adómentes, így a teljes bruttó órabért megkapja.

Ezért a többség számára a teljes ingatlan bérlése helyett a szobabérlés jelentheti a megoldást. Azonban Budapesten még ez is átlagosan havi 51 óra diákmunkát igényel, ugyanakkor a többi nagyvárosban már 30-40 óra ledolgozása is elég lehet. Miskolc itt is kivétel 26 órás értékével. Mindez azt jelenti, hogy

még egy szobabérlés is jelentős energia- és időbefektetést követel meg egy átlagos diáktól.

Nógrádi József hozzátette, hogy mindennek az is feltétele, hogy az adott városban legyen elegendő munkalehetőség a diákok számára. Ez Budapesten már régóta nem okoz gondot és a szakember szerint a vidéki városokban is kedvező a tendencia, ahogy egyre több cég jön rá a viszonylag olcsó, rugalmas, gyorsan betanítható munkaerő alkalmazásának előnyeire.