Kiderült, mi adja a forint erejét

Nagyfokú stabilitást ad a forintnak az aranytartalék, sőt azt is jelzi, hogy a forintot nem olyan könnyű megtámadni, mert erős háttere van és tud védekezni – mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke hétfőn az M1-en.

Az aranytartalék jelzi, hogy a forintot nem könnyű megtámadni / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az aranytartalékot nemrég ellenőrizték

A politikus minderről azután beszélt, hogy a múlt héten a bizottság tagjaival megtekintették az ország aranykészletét, szúrópróbaszerűen ellenőrizték, átnézték az összes számbavételi jegyzőkönyvet, és mindent rendben találtak. Mint elmondta, 94,7 tonna aranyat őriznek a Magyar Nemzeti Bank titkos dél-pesti telephelyén, míg további 15,5 tonnát Londonban, a London Bullion Market Associationben.

Kósa Lajos hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés után már nem tehető fel a kérdés a parlamentben, hogy megvan-e az aranytartaléka az országnak, mert megvan. Hozzátette, hogy

ez egyben azt is üzeni a világnak, hogy van olyan, azonnal bevethető tartaléka Magyarországnak, amely a forint megvédését szolgálhatja.

Surányi Györgynek más koncepciója volt

A bizottsági elnök felidézte, hogy az 1990-es évek elején az MNB eladta a valutatartalékot, mindössze három tonna maradt, mert Surányi György akkori elnöknek más koncepciója volt, máshogy kívánta biztosítani a forint értékállóságát. Ma azonban már minden ország igyekszik növelni aranytartalékát, hazánk is, mert biztonságot ad, növeli az ország védekezőképességét.

Kósa Lajos később a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a dél-pesti telephely biztosítási rendszere nemzetközi értelemben is világszínvonalú, úgyhogy az ország aranytartaléka biztonságban van. Elmondta azt is, hogy annak technikai oka van, hogy az aranytartalék egy részét Londonban őrzik. Ugyanis ha olyan ügyletre kerülne sor, amely miatt mozgósítani kell az aranyat, akkor a Londonban letétbe helyezett, fizikailag is ott lévő arany könnyebben mozgósítható, mint a budapesti.