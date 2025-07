Szép csendben a benzin kiskereskedelmi árát is csökkentette a Mol a hétvégén. Pénteken írtuk arról, hogy szombattól mérséklődik a gázolaj nagykereskedelmi ára 2 forinttal, ám a benziné nem változik, annak ellenére, hogy a dollárral szemben a forint jelentősen erősödött a hét utolsó napján. Ehhez képest vasárnap reggel a benzin fogyasztói ára is kisebb volt, mint napokkal korábban. Az általunk megfigyelt Mol kúton, az M6-os autópálya érdi lehajtójánál 579 forintba került egy liter benzin.

Ön is észrevette? A legnagyobb titokban csökkentette a benzin árát a Mol / Fotó: Karnok Csaba

Benzin ára: napok óta jobban csökken a kiskereskedelmi ár

Azonban nem teljesen előzmény nélküli, hogy a két ár változása eltér, erre a holtankoljak.hu szerkesztői is felhívták a figyelmet legutóbb.

A fenti átlagárakból is látszik, hogy ma a kutak árai nagyobb mértékben csökkentek, mint a bejelentett nagykereskedelmi árváltozás, hiszen a benzin átlagára 5 forinttal alacsonyabb, mint csütörtökön

– írták pénteken közzétett bejelentésükben. Ugyanakkor fontos jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár módosulását nem feltétlen követi a kiskereskedelmi ár. A múlt többször történt hasonló, például 2023 decemberében, mielőtt életbe lépett a nagy jövedéki adóemelés, a Mol szó nélkül kezdte el faragni a kiskereskedelmi árakat. Akkor pár nap leforgása alatt egészen 540 forintig csökkent a benzin és a gázolaj ára, hogy aztán januárban két lépcsőben megemelje azokat. Igaz, mást nem is tehetett, mivel 42 forinttal emelkedett az üzemanyagok jövedéki adótartalma.

Kinyílik néha a kereskedők árrése

Mindenesetre a jelenség mögött elsősorban az húzódhat meg, hogy amikor a hazai üzemanyagárakat meghatározó két komponens, a forint, illetve az olaj ára kedvezőtlen irányban mozdul el, akkor a kereskedők szinte azonnal áthárítják az árakba.

Fordított esetben azonban előszeretettel kivárnak, így pár hétig a megszokottnál nagyobb árréssel dolgoznak. A mostani, bejelentés nélküli üzemanyagár esés magyarázata lehet, hogy az izraeli-iráni háború lezárását követően a nagykereskedelmi ár módosulását sokáig nem követte le a kiskereskedelmi ár.

Június 13-án tört ki az izraeli-iráni háború, a fegyveres konfliktus hírére pedig az olaj ára is kilőtt, egy nap leforgás alatt a Brent ára 12 százalékkal emelkedett. A 70 dollár fölötti olajár azonnal megjelent a hazai kutak áraiban, sőt, attól lehetett tartani, hogy ha eszkalálódik a helyzet a Hormuzi-szoros lezárásával, akkor egészen 700 forintig is elmehet a benzin és a gázolaj ára. Június 24-án aztán megtörtént a fordulat és véget ért a háború, ennek ellenére, a hazai üzemanyagárak csak lassan csordogáltak lefelé, pedig a forint még erősödött is közben.