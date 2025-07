Nem érdemes összekeverni: megnéztük Budapest és Bukarest éttermi árait – kiderült, melyik olcsóbb

Egy város élhetőségét nem a plakátok mutatják meg, hanem egy pohár üdítő, egy menü vagy egy vacsora ára két főre. Budapest és Bukarest összevetésében sokat elárulnak az éttermi árak – a Numbeo adatainak segítségével megnéztük, mit mondanak a számok.

Megszokott kép Budapesten: alig van szabad hely a fővárosi éttermekben / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Árulkodó árak: ennyi egy gyors ebéd

A legfrissebb, 2025. júliusi adatokat nézve hasonlítottuk össze a budapesti és a bukaresti éttermi árakat. Az eredmény:

szinte minden kategóriában a magyar főváros kínálja az olcsóbb megoldást.

Egy egyszerű, olcsóbb éttermi főétel Budapesten nagyjából 4000 forint, míg Bukarestben átszámítva körülbelül 4700 forintnak megfelelő összegbe kerül. A kétfős, háromfogásos középkategóriás vacsorák tekintetében is érezhető az eltérés: a magyar fővárosban 22 ezer forint körül áll meg a számla, addig a románoknál már a 24 ezer forintot is elérheti – pedig Romániában az átlagbérek alacsonyabbak.

A gyorséttermek terén viszont délkeleti szomszédunknál valamivel olcsóbbak: egy McDonald’s-menü átlagosan

Bukarestben 2750 forintba,

Budapesten 3000 forintba

kerül. Ez a különbség a Big Mac index tükrében is árulkodó lehet – az összehasonlítás ugyanis nemcsak az árakat, hanem a helyi fizetőeszközök vásárlóerejét is jelzi. Ha egy termék olcsóbb egy országban, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott jobban élnek: gyakran épp ellenkezőleg, a lakosság jövedelmi szintje alacsonyabb, így az árakat is ehhez igazítják. Vagyis a román fővárosban az étel olcsóbb, de ez nem feltétlenül jelent magasabb életszínvonalat.

A sör is drágább a román fővárosban

Az italok árai között is van eltérés. Egy korsó csapolt helyi sör Budapesten nagyjából 1000 forint, Bukarestben viszont már 1200 forint körüli összegért csapolják. Az importsörök ára ugyanezt a különbséget mutatja: Budapesten 1000 forint körül mozog egy üveg, a román fővárosban közel 1200 forintot kérnek érte.

A kávé sem kivétel: egy kapucsínó Budapesten 900 forint körül elérhető, míg Bukarestben inkább 1050 forint. Még az üdítők és az ásványvizek is drágábbak: egy kóláért Bukarestben 100 forinttal többet fizethetünk, mint Budapesten, és a víz is közel 20 százalékkal kerül többe.

Budapestet választotta a világ egyik legjobb séfje: most elmondta, miért kincs Magyarország Budapestet választotta európai terjeszkedésének egyik kulcspontjaként Dani García, és már két éttermet is nyitott. A világhírű, három Michelin-csillagos séf elmondta a Világgazdaságnak, hogy a magyar főváros nemcsak gasztronómiai, hanem üzleti szempontból is egyre vonzóbb célpont a nemzetközi vendéglátóipar szereplői számára.

Román válság, magyar előny

A különbségek önmagukban is érdekesek, de még beszédesebbek, ha a gazdasági háttérre is vetünk egy pillantást. Románia idén már a 7 százalékos költségvetési hiány közelében jár, a kormány pedig adóemelésekkel és kiadáscsökkentéssel próbálja stabilizálni a helyzetet. Az infláció tartósan magas, a lej pedig gyengül – mindez drágítja a vendéglátást.