A világpiaci szintnél magasabb itthon a búza ára

Július közepére az őszi árpát teljesen, a búzát pedig közel 70 százalékig aratták le, az utóbbinál az ország északabbra fekvő tájain van még kint nagyobb arányban a táblákon a búza. Az árpa hektáronkénti termésátlaga 5,75 tonna lett, az őszi búzáé pedig valamivel 5,4 tonna alatti, miközben a búza ára a tavalyinál magasabb. Érdekes, hogy a már szintén teljesen learatott őszi káposztarepcénél 2,86 tonnás termésátlagról számoltak be, hiszen emlékezetes, hogy az Aratási Koordinációs Bizottság ülésén a hónap elején, 20 százalékos készültségnél még csak 2,2 tonnás termésátlagról volt szó.

A nyári aratáskor mindig a legnagyobb kérdés a búza ára / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A repcénél nagyon nagy a szórás, a beérkező információk szerint az átlagok 1,5 és 4 tonna között mozognak – mondta Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. Az idei időjárási körülmények között elfogadhatónak nevezhető termésátlag mögött állhat az is, hogy évek óta folyamatosan csökken a repce területe, és a gazdálkodók a jobb minőségű földeket hagyták meg neki.

Az eső tehát nem tett kárt a kalászos növényekben, és csak annyiban jelentett akadályt, hogy néhány napra le kellett állni az aratással

– tette hozzá. A napokban elszórtan jelentkező csapadék nem jelentős mennyiségű, az őszi betakarítású növényeknek – így a kukoricának és a napraforgónak – ennél több kellene.

A MOSZ-hoz érkező visszajelzések így nagy arányban jó minőségű búzatermésről számolnak be, és ezt erősítette meg a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú-Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója is. Mint mondta, az eső annyiban befolyásolja a búza minőségét, hogy a sikértartalom valamelyest ilyenkor gyengül, és a sütőipari értékben meghatározó esésszám ad rosszabb értékeket. Most viszont ezzel nincs baj, mert a nem jól sikerült áttelelés miatt ritkábbak az állományok, az aszály után megérkező eső nem volt nagy mennyiségű, és párás időt sem kapott a növény.

A minőségi paraméterek közül idén a hektolitersúly gyengébb, annak következtében, hogy a nagy hőség miatt kisebbek a szemek, arányaiban több a héj, kevesebb benne a beltartalom. Emiatt az őrlés is nehezebb lesz, és a szokásoshoz képest legalább 2-3 százalékkal kevesebb liszt őrölhető ki amiatt, hogy ilyen sok az apró szem

– mondta.