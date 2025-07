Reagált lapunknak a BYD: halad a szegedi gyár építése, nem változtak a terveink

Ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD nemrég jelentette be, hogy a vállalat európai központja Magyarországon lesz, és a kormánybiztos szerint a BYD központja azt is megerősítette, hogy semmilyen módosulás nincs a hazai gyárépítés és gyártási felfutás tekintetében.

BYD: Egy kapavágás sem történt a törökországi gyár területén / Fotó: Facebook

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség később közleményben is jelezte, hogy a BYD kitart Magyarország mellett, felidézve, hogy a kínai autógyártó 224 tárgyalási forduló után döntött úgy, hogy első európai gyárát hazánkban építi fel.

Hangulatkeltés zajlik a magyarországi kínai beruházások körül?

A BYD esete nem egyedülálló, az utóbbi időben több kínai tulajdonú vállalat esetében írtak arról hazai és külföldi orgánumok, amelyek rendre negatív színben tüntetik fel a beruházásokat és amelyeket érintettek mindannyiszor megcáfoltak. Ráadásul a hangulatkeltésben nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság is partner, márciusban a brüsszeli testület vizsgálatot indított a BYD ellen a szegedi gyár építésével kapcsolatban.

Csakhogy úgy tudjuk, azóta sem történt semmilyen lépés a bizottság részéről, az eljárás a mai napig nem indult el.

A legutóbb a CATL akkumulátoripari vállalatról jelentek meg olyan sajtóhírek, miszerint elhalasztja a beruházás második ütemét. A kínai cég azonnal cáfolta az állításokat, amelyeket valótlannak nevezett. A CATL szakemberei jelenleg felülvizsgálják a Debrecenben tervezett második cellagyár technológiáját és beruházási ütemtervét azzal a céllal, hogy a legfejlettebb, legalacsonyabb kibocsátású és energiahatékonyabb megoldások valósuljanak meg magyarországi telephelyén. Hangsúlyozták, hogy a második ütem megvalósulása sosem kérdőjeleződött meg.

Ezek a tervei a szegedi BYD-gyárnak Magyarországon

Mára a világ legnagyobb elektromos autógyártó vállalata, a BYD 2023 decemberében jelentette, hogy Magyarországon, Szegeden építi fel első európai üzemét, a beruházás 4,5 milliárd dollárból valósul meg. Bár a kezdeti hírek 150 ezer autóról szóltak, időközben kiderült, hogy a teljes termelést ennél jóval nagyobbra, 300 ezer darabra tervezik.

Az első BYD pedig várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a BYD-t is érinti a vámháború. Európában jelenleg 17 százalékos importvámmal néz szembe, ami arra késztette a vállalatot, hogy helyi gyárakba, például a magyarországiba fektessen be. A kínai autógyártó a következő években egy törökországi létesítmény építését is megkezdi.