Tovább fejlődik Debrecen: a BMW-gyárhoz kapcsolódó fejlesztések készültek el

A térség fideszes országgyűlési képviselője, Kósa Lajos arról beszélt, hogy a főváros után ma Debrecen az ország egyik legnagyobb vagy talán legnagyobb logisztikai központja, és hogy a gazdasági övezetekben zajló logisztikai fejlesztésekkel jelentős forgalomterhelést vesznek át a város belső területeiről. Ezért

köszöntet is mondott a kormánynak, hogy ezekhez a beruházásokhoz forrásokat biztosított, lehetővé téve, hogy Debrecen közlekedése magas színvonalú legyen.

A város polgármestere, Papp László (Fidesz–KDNP) a magyar gazdaságfejlesztés legfontosabb motorjának nevezte Debrecent, mivel ha az 500 hektáros északnyugati és a 710 hektáros déli ipari övezetekben épülő gyárak megkezdik a termelést, az a magyar gazdaság GDP-növekedésében is látható lesz. Elmondta azt is, hogy az északnyugati övezetben kialakított, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb vasúti logisztikai terminálját a GYSEV fogja üzemelteti. Szomszédságában több mint 250 kamion befogadására alkalmas közúti logisztikai terminál készül, és új NAV-székházat is építenek, így a vámkezelés is helyben fog történni.