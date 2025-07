Demján Sándor Program: már több mint tízmilliárd forintról született döntés

Sikeres a Demján Sándor Program

Annak érdekében, hogy a vállalkozások még szélesebb körben vehessék igénybe a támogatást, a felhívás a mai napon több ponton módosult. A változások között kiemelkedik, hogy immár lehetőség nyílik follow-on befektetésekre is, vagyis azok a cégek, amelyek már sikeresen lezártak egy projektet, újra pályázhatnak. Továbbá az akvizíció, valamint a tulajdonosi és vezetői kivásárlás is bekerült a támogatható tevékenységek közé. A termékleírás kiegészült a fenntartási kötelezettséggel, valamint tovább bővült a támogatható költségek köre: már sales és marketing kiadások, személyi jellegű költségek, képzések, készletfinanszírozás, illetve tanácsadói és szakértői díjak is finanszírozhatók a program keretében.

„A tavaly ősz óta működő új kamarai vezetés számára óriási szakmai elismerés, hogy a Demján Program legegyedibb programpontjának lebonyolítását a Kormány az MKIK-ra bízta. De még ennél is fontosabb visszaigazolás, hogy a vállalkozások részéről minden várakozást felülmúló érdeklődés mutatkozik – eddig több mint 1.320 regisztrációnál tartunk. A cégeket láthatóan egyáltalán nem zavarja, hogy a Kamara – bár csupán 1 százalékos tulajdonrésszel – fejlesztési partnerként segíti terveik megvalósítását” – foglalta össze Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, az MKIK Tőkealap-kezelő igazgatóságának elnöke.

A befektetést elnyert vállalkozások számára a finanszírozási mix megtervezéséhez, a tervezett beruházások megvalósításához, vagy akár az üzleti lehetőségek feltérképezéséhez komoly segítséget nyújthat a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által működtetett Demján Sándor Tanácsadási Voucher Program, amelyet rendkívül kedvezményesen, akár 80 százalékos támogatással vehetnek igénybe a vállalkozások – emlékeztetett Szabados Richárd.

A szaktárca közleménye azzal zárult, hogy a Demján Sándor Tőkeprogram nemcsak tőkét biztosít, hanem folyamatos szakmai felkészítést is nyújt a jelentkező cégeknek, a cél egy erősebb, versenyképesebb és finanszírozhatóbb magyar kkv-szektor létrehozása. A program részletes feltételei a https://mkik.hu/tokeprogram linken keresztül érhetőek el.