Energiatárolás: sok a próbálkozás világszerte, itt az új finn csoda

Szuperkondenzátor: sok előny és sok kérdőjel

Versenyben vannak a szuperkondenzátorok is, de elsősorban járművek hajtása kapcsán, és ott is inkább csak lehetőségként. Ezek gyorsan tölthetők és nagyon hatékonyak, viszont egyelőre nem tudnak annyi energiát tárolni, mint a lítiumosok. Gyorsan le is merülnek. A szuperkondenzátorok az akkumulátorok és a kondenzátorok által az energia tárolására használt elektrosztatikus és elektrokémiai elveket egyaránt kihasználják.

A Nap hője is eltárolható

Nemcsak a fölöslegesen termelt áram, hanem a Nap hője is befogható. A naphőerőművek olyan speciális naperőművek, amelyek a Nap hőjével forró gázt vagy gőzt fejlesztenek, majd azok energiájával például turbinákkal áramot állítanak elő. Bár a naphőerőmű alapértelmezésben termeli az energiát, nem pedig tárolja, működésekor meg kell oldani a befogott hő tárolását is. A tárolás hatékonysága mindenekelőtt a tárolóközeg tulajdonságain múlik. E célra főként olvadt sót, máskor speciális olajat, szilárd ként vagy kerámiagolyókat használnak. A magyarországi adottságok nem kedveznek a naphőerőművek telepítésének. Ilyeneket tőlünk délebbre építenek.

Újabb finn csoda

Viszont most épp északabbról érkezett hír újabb és ígéretes megoldásról. Ez esetben a tárolóközeg érdekes, és az, hogy nem áram-, hanem hőtárolásról van szó. A bespájzolt hővel nyáron csaknem egy hónapig, télen egy hétig látható el a beruházás helyszínéül választott település, a dél-finnországi Pornainen hőigénye. Az energiát homokban, pontosabban ipari termelésből visszamaradt zúzott szappankőben tárolják. Ez azért fontos, mert bár a célnak másfajta homok is megfelel, az itt alkalmazott megoldás segíti a körforgásos gazdaság formálódását, így a környezet védelmét is.

A homokban történő hőtárolás nem teljesen új gondolat, de a A Polar Night Energy cég homokakkumulátora már ipari méretű. Hőteljesítménye 1 megawatt, a tárolókapacitása 100 megawattóra, azaz tízszer nagyobb, mint a 2022-ben már piacra dobott homokakkumulátor. A cég által fejlesztett Sand Battery úgy működik, hogy 2000 tonna homokkal megtöltöttek egy körülbelül 13 méter magas és 15 méter széles tornyot, a homokot azután nap- és szélerőművek fölösleges áramával felmelegítik. A létesítmény ezzel a települési elektromos hálózat stabilitását is támogatja. Egyúttal körülbelül évi 160 tonnával csökkenti a helyi fűtési hálózat szén-dioxod-egyenértékben kifejezett károsanyag-kibocsátását.