Ilyen e-autó-töltőt még nem láttunk Magyarországon

A két vállalat közös összefogással telepítette, illetve üzemelteti az első, maximum 195 kW teljesítmény leadására képes akkumulátoros töltőjét Budaörsön.

Még energiatárolóként is működik az új töltő / Fotó: Shutterstock

Az új készülék különlegessége, hogy nemcsak gyorstöltőként funkcionál, hanem

beépített akkumulátora révén energiatárolóként is működik,

így garantálva a stabilan magas töltési teljesítményt, a rövidebb töltési időt, vagyis végeredményben a kevesebb várakozást.

Megvalósul a betáplálás is

A töltőkészülék a Battery-to-Grid funkciója révén kétirányú működésre is képes, vagyis nemcsak a járművek töltését szolgálja ki hatékonyan, hanem csúcsterhelési időszakokban képes a felesleges energiát a villamosenergia-hálózatba is visszatáplálni, annak stabilitása érdekében. Az akkumulátor segítségével tehát a rendszer képes egyenletesebbé és megbízhatóbbá tenni a hálózati terhelést, sőt a töltőkészülék akár egy kisebb áramingadozás esetén is képes továbbműködni, így növelve a szolgáltatás megbízhatóságát és a felhasználói élményt.

Mivel az energiatárolásnak köszönhetően a töltő kevésbé terheli a hálózatot, így akár olyan helyszínen is gond nélkül telepíthető, ahol a hálózati kapacitás korlátozott, vagy a helyi hálózat nem tudná kiszolgálni a nagy teljesítményű töltést.