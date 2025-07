Egyértelmű kijelentést tett a kormány: ezért van a foglalkoztatottságunk Európa élmezőnyében

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3 százalékra javult, és továbbra is az európai uniós átlag alatt van – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió volt , az év per éves csökkenésben meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Az utóbbi nemzetgazdasági ág csökkenését nem tudta teljes mértékben kompenzálni a többi ágazat, ugyanakkor például a kereskedelem területén érdemi létszámnövekedés következett be.

A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió / Fotó: AFP

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte: a kormány azon dolgozik, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson. A hatékony kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a foglalkoztatottak száma továbbra is kiemelkedő, miközben

a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma.

A magyar foglalkoztatottság továbbra is Európa élmezőnyéhez tartozik, 2010 óta már egymillióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések ráadásul egyre többet is érnek: több mint 1,5 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

A kormány intézkedései is erősítik a foglalkoztatottságot

Czomba kiemelte: mindent megtesznek az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedése érdekében, ezt a célt szolgálja

a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program,

valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program is.

A kezdeményezések keretében az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak. Eddig több mint 44 ezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, több mint 50 milliárd forint uniós támogatásból.

Az 1,5 milliárd forintos keretösszegű Munkából munkába program révén a kormány kiemelten támogatja az elbocsátott munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését. Mindezek mellett márciusban elindította a Közfoglalkoztatásból versenyszférába 2025 programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.