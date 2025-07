A magyar turista imádja: a fél világot letérdelteti a forint, de meddig tarthat?

Mindenesetre Virovácz szerint a mostani helyzet egyben is jelenti, ha nem lesz fennakadás, és nem lesz óriási vámháború, az előbb-utóbb az amerikai jegybankot, a Fed-et is kamatvágásra ösztönözheti, ami gyengítheti a dollárt, az pedig jót tesz a feltörekvő piaci eszközöknek.

A forint az egyik legnépszerűbb deviza

– mondta az ING Bank elemzője, aki ezt azzal magyarázta, hogy továbbra is nagyon magas kockázati prémiumot biztosít az MNB, emiatt nagyon sok befektető vett fel forint pozíciót. Ez azonban nem tartható fenn örökké, a vége mindig ugyanaz, ugyanis, ha mindenki egy oldalon áll, akkor a másik oldalon nem nagyon marad vevő. Innentől kezdve pedig befagy a piac, és sokan arra kezdenek spekulálni, hogy az MNB kamatvágásra rá szánja magát, ami aztán ismét forint gyengülést eredményez.

Emiatt Virovácz arra számít, hogy ideiglenes a hazai fizetőeszköz most látott erősödése, amit segít az is, hogy a nyári hónapokban sekély a piac, így egy-egy beérkezett új ügylet is nagyobbat tud lendíteni az árfolyamon. Szerinte más lenne a kép, ha egy forgalmas szeptember-október időszakban járnánk.

Ebből az is következik, hogy előbb-utóbb eljut arra a szintre a hazai fizetőeszköz, ahonnan már nem tud tovább javulni az árfolyam. Mindenesetre arra is felhívta a figyelmet, hogy bármennyire is meglepő, de a magas kamatfelár miatt a forint most egy kockázatmentes eszköznek számít. Egészen addig, amíg a jegybank nem kezd el abban gondolkodni, hogy megvágja a kamatokat. Tehát szerinte elképzelhető, hogy ha a kockázatkerülés felerősödik, ami korábban épp a forintot támogatta, ezúttal gyengítheti. Egyébként technikai oldalról sincs már túl nagy tér a magyar deviza előtt, 395-396-os kurzusnál húzódik egy erős támasz, ami hosszabb távon is meghatározza az árfolyamot.