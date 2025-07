A LEGO újfent meglepte nem csak saját, de a Formula–1 rajongóit is: a 2025-ös Magyar Nagydíj közeledtével életnagyságú és működő F1-es versenyautót mutattak be, melyet az Allee Bevásárlóközpontban július 25. és augusztus 5. között lehet megcsodálni. A LEGO Mercedes-AMG F1 W15 autó közel 400 000 LEGO kockából épült, több mint 1500 kg-ot nyom, és akár 20 km/h-s sebességgel is képes haladni.

Ilyet még sosem csinált a LEGO: az életnagyságú villamos után most működő Formula–1-es autót mutattak be / Fotó: LEGO Hungary

A LEGO Csoport csehországi Kladnóban található gyárában készült építményen 26 LEGO tervező, mérnök és építő dolgozott. A modell szinte teljesen megegyezik egy valódi 2024 Mercedes-AMG Petronas Forma–1-es autó méretével, és olyan részleteket is tartalmaz, mint a szponzorlogók vagy az eredeti Pirelli gumik. Az autó működő motorral rendelkezik, George Russell és Andrea Kimi Antonelli vezették a 2025-ös Formula–1 Miami Nagydíj hivatalos pilótaparádéján. A különleges verseny után a LEGO Mercedes-AMG Petronas F1 autót megőrizték az eredeti, verseny utáni állapotában, és most először látható Magyarországon. A Mercedes valószínűleg hasonlóan népszerű lesz, mint a tavaly novemberben bemutatott LEGO-villamos.

A Miami Nagydíj pilótaparádéja több szempontból is mérföldkő volt a LEGO Csoport számára:

először fordult elő, hogy egyszerre több megépített és vezethető, életnagyságú LEGO autó vonult fel a versenypályán, amelyek mindegyike egy-egy F1-es istállót képvisel, és a csapatok pilótái vezették.

„A LEGO Csoportnál mindig keressük az új lehetőségeket arra, hogy hogyan tudjuk izgalmas módokon ötvözni a kreativitást és a mérnöki gondolkodást. Ezzel a budapesti installációval valami különlegeset szerettünk volna nyújtani a hazai LEGO és Forma–1 rajongóknak – egy egyedi élményt, amely fokozza az izgalmakat a Magyar Nagydíj előtt” – mondta Oláh Péter, a LEGO Hungária marketingigazgatója.

A 2025-ös Formula–1 Magyar Nagydíjat megelőzően július 25-27. között, illetve a versenyhétvégén augusztus 1-3. között az

érdeklődők megépíthetik saját versenyautójukat LEGO elemekből,

majd az elkészült járgányokat egy rámpás versenypályán próbálhatják ki.

A vezetés szerelmesei egy ügyességi pályán irányíthatják a kis méretű LEGO F1 versenyautókat, ahol pontosságra és finom mozdulatokra lesz szükség. A gyorsaságé lesz a főszerep a reflexjátéknál, ahol bárki próbára teheti a reakcióidejét – akárcsak egy igazi F1-es pilóta. Emellett egy mini kiállításon is megcsodálhatók lesznek a LEGO F1 készletek, ahol a LEGO Speed Champions, LEGO City, valamint a legkisebbeknek készült LEGO DUPLO sorozat darabjai is helyet kapnak.