Hamarosan kész a Széchenyi Gyógyfürdő nagymedencéje, jöhet a termálrészleg felújítása

A Széchenyi Gyógyfürdővel párhuzamosan zajlott a Dandár fürdő tavaly nyáron elrajtolt megújítása is, amelyet pénteken adnak át a nagyközönségnek. Hamarosan egy időre elbúcsúzik a Gellért fürdő, felújítása miatt ugyanis októberben három évre bezár. A tervek között szerepel a sok éve üresen álló, hányatott sorsú Rác fürdő újranyitásához szükséges felújítás megkezdése is, amelyhez azonban a Fővárosi Közgyűlés döntése továbbra is hiányzik. Ha ezt elfogadják, egyes számítások szerint már 15 hónap alatt működőképessé tehető lehet a létesítmény, amellyel részben pótolható lenne a fővárosi gyógyfürdők közül a második legmagasabb bevételt produkáló Gellért fürdő kiesése is.