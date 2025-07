Úgy veszik a magyarok a hajókat, mintha nem lenne holnap – hamarosan a jet skik tarolhatják le a piacot

A motorcsónakok, és jet skik népszerűsége más nézőpontból érthető. Ugyan a Balatonon, és a Velencei-tavon nem, de az összes folyón, és a Tisza-tónál is mehetnek a robbanómotoros motorcsónakok, így tehát a felhasználási lehetőségük jóval szélesebb. Jet skizni még néhány bányatónál is szabad. Emellett ezen eszközök szállítása is egyszerűbb, mint egy tőkesúlyos vitorlásé.