Magyar hamburgermilliárdosok – ki a nyerő, a Zing vagy a Simon’s?

Simon’s Burger – két év alatt országos lánc és egy amerikai üzlet

A Simon’s Burger 2022-ben robbant be a hazai gyorséttermi piacra, és szinte példátlan gyorsasággal épített ki országos hálózatot, igazi Z generációs sztori, amely mögött egy ambiciózus egyetemista, a még most is csak 24 éves Tóth Simon áll a testvérével, Mátéval. Egy kis konténeres büféből indultak, majd egy év alatt öt budapesti és egy vidéki éttermet nyitottak. Mindezt külső tőke nélkül, saját erőből, a bevételeik visszaforgatásával.

A Simon’s filozófiája a lean működés: azaz egyszerű, kiszámítható menü (klasszikus smash burger, sült krumpli, shake), gyors kiszolgálás és letisztult dizájn. A smash hanburger úgy készül, hogy a húsgolyót lelapítják egy forró fémlappal. Ahogy az alapító fogalmaz, zsemle, hús és szósz, semmi fakszni.

2025-ben már 18 magyarországi egységük működik, köztük vidéken is, és kettő előkészületben van. De nem álltak meg itt, és 2024-ben a Simon’s nemcsak belföldön, hanem külföldön is terjeszkedett. Májusban New York egyik népszerű és forgalmas pontján nyitották meg első nemzetközi üzletüket, ezzel ők lettek az első magyar gyorsétteremlánc, amely az USA-ban is jelen van.

A Simon’s-sztorit végig óriási médiafigyelem követte, nagyon professzionálisan vontak be influenszereket. Ma már a harmadik legnagyobb hamburgeres a magyar piacon, a McDonald’s és Burger King mögött.

Pénzügyi teljesítményük szintén látványos: míg 2022-ben még csak 157 millió forint árbevételt értek el, 2023-ban már 1,8 milliárd forintra ugrottak, 2024-ben pedig a becslések szerint 5 milliárd forint fölé nőhetnek. Az üzletlánc létszáma is exponenciálisan nő: a 2022-es néhány fős csapatból mára több mint 200 munkavállalós szervezet lett.

A Simon’s nem dolgozik franchise-rendszerben, minden egység saját tulajdonban van. Ez lehetővé teszi a kontrollt, de kihívást jelent az egységesség és minőség fenntartásában, kapnak is kritikákat időnként a Facebookon. A cég azonban tudatosan épít brandet: erősen jelen van a közösségi médiában, humoros, laza hangvételben kommunikál, amit a fiatal, Z generációs és még fiatalabb célcsoport kifejezetten értékel. A Simon’s tehát egy startupszellemű, gyors reagálású márka, amely azt bizonyítja, hogy magyar vállalkozásként is lehet globálisan gondolkodni – és még hamburgert is árulni Manhattan közepén.