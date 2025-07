Járványok gyűrűjében a magyar juhágazat

Az olasz kereskedők vérvizsgálathoz kötötték az exportot. Erre az uniós jogszabályok szerint nem lett volna lehetőségük, ráadásul ez – az állomány 15 százalékát érintő, szúrópróbaszerű vizsgálat – kilónként 20-30 forint pluszköltséget jelentett az exportőröknek. A magyar agrárdiplomácia a szakmaközi szervezettel együttműködve azonban úgy határozott, hogy inkább bevállalja ezt az ágazat annak érdekében, hogy ne függesszék fel az exportot. A korlátozás utóbb nyilván jogszerűtlennek bizonyult volna, ellenben a nyakunkon maradt volna a bárány.

Így viszont nyugodtan elmondhatjuk, hogy nemcsak Magyarországon igazolták a magyar juhágazat RSZKF-mentességét, hanem Olaszországban is.

Végeredményben pedig elmondhatjuk, hogy összességében 15 százalékkal több bárányt szállítottunk ki, mint 2023–2024 hasonló időszakában

– vonta meg a mérleget.

Ez a korábbi 150 ezer bárányhoz képest 15 ezer darabos növekedés. Amiben az is szerepet játszott, hogy Németország és Ausztria is elég stabil piacot jelentett az ott élő muszlimok révén. A bárányt ezeken a piacokon egész évben lehet értékesíteni, és ők vevők voltak a túlsúlyos bárányokra is. A juhhúsra világszinten is kereslet van, és az arab államokba is folyamatosan tudtunk szállítani egészen az izraeli–iráni háború kitöréséig, igaz, kisebb-nagyobb fennakadásokkal, egyedi engedélyekkel. Ott is vérvizsgálatot kértek, volt, ahol az az összes bárányra, de ettől függetlenül nem állt le az export, és egy állat vérvizsgálata sem volt pozitív.

Voltak veszteségek

A két érintett vármegyében 1100-1200 darab bárány ragadt bent, de a korlátozások feloldása után ezeket is el lehetett adni. Ettől függetlenül ott a túltartásból mintegy 60 millió forintos vesztességet kellett elkönyvelniük a juhtartóknak. Összességében pedig a mennyiségi növekedés ellenére az árcsökkenés miatt a becslések szerint 1–2,5 milliárd forint közötti közvetlen kárt elszenvedett a juhágazat – mondta. Ha figyelembe veszik a legeltetési tilalom miatt a megnövekedett takarmányigény és a többletmunkaerő költségeit is, akkor ágazati szinten 3–4 milliárd forint közötti lehet a veszteség. Az ágazat egyébként éves szinten 40 milliárd forint termelési értéket állít elő.