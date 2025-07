A profi ingatlanos nem csak a pénzre hajt – mit várjunk el tőle?

Az ingatlanközvetítővel való közös munka lassan épül be a hazai gyakorlatba, de a lakásmaffia által elkövetett csalások is hozzájárultak ahhoz, hogy a piaci szereplők bizalmatlanok az ingatlanos munkájával szemben. Pedig ez is egy szakma, ahol vannak megbízható szakemberek, bár sokan rontják a megítélését. Az ügyfelek gyakran csalódottak, amikor azt tapasztalják, hogy a közvetítőt csak a jutalék érdekli. Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai vezetője szerint sok kritika jogos: szerinte a közvetítők többsége nem dolgozik megfelelő színvonalon.

Az ingatlanos munkája nem csak költség, ha megtaláljuk a profi szakembert / Fotó: Shutterstock

Mennyit kér az ingatlanos?

A negatív megítélés oka gyakran a közvetítői hálózatok nyomása: sok közvetítő irreális ígéretekkel szerez megbízásokat, majd nem teljesíti azokat. Az ügyfelek gyakori panasza, hogy a közvetítő eltűnik, nem hoz vevőt, vagy csak komolytalan érdeklődőt visz. Emellett sokszor nem érti meg az eladó igényeit, csak az árcsökkentést erőlteti, anélkül, hogy elmagyarázná annak okát. Egy jó közvetítő nemcsak pontos árbecslést ad, de őszintén kommunikál a piaci helyzetről is. Fontos a jogi és adminisztratív ismeret, a pontosság, precizitás, valamint az, hogy a teljes folyamaton végigvezesse az ügyfelet. Tapasztalat híján az eladók nehezen boldogulnak például egy ártárgyaláson, ahol a profi közvetítő nyugodt és határozott.