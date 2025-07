Iskolakezdés: hogyan úszható meg legolcsóbban?

A válasz rövid: nem feltétlenül kell százezreket költeni. Aki időben elkezdi a keresgélést, és figyeli az akciókat, az sokat spórolhat. A nagy hazai kiskereskedelmi láncok – Lidl, Auchan, SPAR, Tesco és Aldi – minden évben árversenyt indítanak a szülők kegyeiért, és már július közepétől kínálnak kedvezményes iskolakezdési termékeket. Másrészt júliusban megduplázódott a családi adókedvezmény, ez jelentős többletforrás a gyermekeket nevelő családok számára. De miből áll össze az iskolakezdés költsége, melyek a kihagyhatatlan tételek?

Az iskolakezdés költsége könnyen csökkenthető, ha figyeljük a boltok akcióit / Fotó: Shutterstock

Mi kell és mi nem az iskolakezdéshez?

Az iskolák megadják a pontos tanszerigényüket, a szülőknek a listán szereplő termékeket kell megvásárolniuk. Alsóban ez egész hosszú, felsőben egyre rövidebb lesz, maradnak tollak, ceruzák, nem megy tönkre a tolltartó, a táska. Vannak szülők, akik minden évben mindenből újat vesznek, van család, ahol ezt nem tartják fontosnak, és évekig is használja a gyerek a táskát. Ha az iskolatáska vagy tolltartó még jó állapotú, nincs értelme lecserélni. A testvérek közti újrahasználat szintén jó gyakorlat.

A kínálat az összes hálózatban széles, füzetet lehet száz forintért meg ezerért is venni, ez is egyéni döntés kérdése. Minden szülő maga dönti el, hogy a márkázott, licencdíjas termékekért tripla árat fizet, vagy sem. A végeredményt a rutinos szülők már tudják: mindegyik szamárfüles lesz, betelik, és a végén a szelektívben végzi.

A hazai felmérések szerint a magyar családok gyermekenként 20–55 ezer forintot költenek a tanévkezdésre, de ha új iskolatáska, sportfelszerelés vagy digitális eszköz is kell, az összeg akár 60-80 ezer forintra is nőhet. Elsősök esetén a kiadások tovább nőnek, ha íróasztalt, széket is vásárolnak a szülők.

Az iskolakezdés költsége az applikációkkal csökkenthető

A kiskereskedelmi hálózatok július utolsó hetében kezdik meg szokásosan az iskolaszerek árusítását. Idén az Aldi volt az első, már a július 10-i héten meghirdették az iskolakezdési akciót. Bekapcsolódott már Auchan is, ott is elkezdődött a vásár, a többi népszerű lánc feltehetőleg a napokban indítja el az akcióit. Az üzletek jellemzően kedvezményes akciókat is hirdetnek az applikációkban, aki erre figyel, spórolhat. A kínai óriásplatformok minden iskolaszert nagyon olcsón kínálnak, nem zárható ki, hogy ebben a szegmensben is jelentős részt fognak kihasítani.

Milyen tartományban vannak az árak? Füzet: 99–199 forint

Tolltartó: 2999–20 000 forint

Iskolatáska: 6999–40 000 forint

Tornazsák: 1299–10 000 forint

Kreatív eszközök: temperák, ragasztók, színes ceruzák már 299 forinttól

Kulacsok: BPA-mentes modellek 1499–10 000 forint



Tehát nem igaz az az állítás, hogy csak méregdrágán lehet iskolaszereket vásárolni. Aki szán időt az akciók böngészésre, akár több ezer forintot is megtakaríthat. Érdemes összehasonlítani az árakat és kihasználni a hűségprogramok (Lidl Plus, Tesco Clubcard, Auchan Bizalomkártya) nyújtotta extra kedvezményeket is. Az iskolakezdés így nemcsak stresszmentesebb, de pénztárcabarátabb is lesz. A nagyobb tételek az iskolatáska mellett a sportfelszerelés és az ünneplő ruházat, ezeket általában évente meg kell venni, mert kinövik a gyerekek. De lehet úgy időzíteni, hogy ne az augusztusi kiadásokat terhelje az összes költség.