Magyar forrásvizet iszik budapesti koncertjén Jennifer Lopez

Jennifer Lopez most vasárnapi, budapesti koncertjén a vasi Chernel forrásvízzel frissíti majd fel magát, és most már azt is lehet tudni, hogy a világhírű énekesnő hogyan választotta pont ezt a terméket.

Jennifer Lopez a horvátzsidányi Chernelvizet választotta / Fotó: AFP

Így kerül a Chernel forrásvíz Jennifer Lopez asztalára

A világsztár választásáról Homor Eszter, a Chernel vizet gyártó, idén tízéves Art Water Kft. ügyvezetője mesélt a Vaolnak, és elmondta, hogy a céget a koncertet szervező Green Stage Production kereste fel azzal a kéréssel, hogy szeretnék kivinni Madridba egy vaktesztre a Chernel forrásvizüket. Ők ugyanis már ismerték az annak idején Mária Terézia által is igen kedvelt horvátzsidányi forrásvíz kiváló tulajdonságait, miszerint a termék kivételesen magas minőségi előírásoknak felel meg, meghaladva az ivóvízre és emberi fogyasztásra vonatkozó hagyományos biztonsági követelményeket is.

Az ugyanis Jennifer Lopezről köztudott, hogy nagyon ügyel az egészségére, számára kifejezetten fontos,

hogy mit eszik és mit iszik, így aztán a horvátzsidányi palackok a víz részletes leírásának társaságában múlt héten, pénteken Madridba érkeztek, ahol végül meg is győzték a stábtagokat. Most már tehát kijelenthetjük, hogy Mária Terézia után jó 250 évvel a pop királynője is a Chernel forrás vizét választotta.

Az nem ismert, hogy a Chernel milyen vizekkel szállt versenybe, ahogy azt sem tudni, hogy az íz vagy a beltartalmi értékek, esetleg a kettő kombinációja döntött a versenyben. Az azonban kiderült, hogy Jennifer Lopezék 300 liternyi 0,33-os palackot rendeltek belőle a backstage-be, amit, mint megtudtuk, teljesen frissen, szombaton fognak kiszállítani az MVM Dome-ba.

Aki szeretné a különleges forrásvizet megkóstolni, annak vagy Michelin-csillagos éttermekben, vagy sokcsillagos szállodákban érdemes körülnéznie, de talán a legjobb, ha ellátogat Horvátzsidányba.