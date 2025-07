Nagy baj van Ferihegyen: a Budapest Airport nehéz kéréssel fordult a légitársaságokhoz - ha nem teljesítik, még a járatokat is törölhetik

Pár nappal ezelőtt közleményben tudatta a Budapest Airport a légijárművek üzemeltetőivel és a légitársaságokkal, hogy zavarok vannak a repülőgép-üzemanyag ellátás körül, és hogy ez a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő összes üzemanyag-kiszolgálót érinti – írj az Airportal.

Gondok vannak a kerozin-utánpótlással Ferihegyen / Fotó: Hans Lucas via AFP

A közlemény alapján a probléma miatti

korlátozás július végéig tart, ebben az időszakban az üzemeltetőknek úgy kell tervezniük járataikat a közlés szerint, hogy csak minimális üzemanyagot kelljen utántölteni a budapesti repülőtéren, és a lehetséges legnagyobb mennyiséget a kiindulási helyükön vegyék fel.

A Budapest Airport megerősítette, hogy a szolgáltató oldalán az ellátási láncban jelentkező fennakadás miatt átmenetileg kevesebb kerozinkészlet érhető el a repülőtéren.

A légitársaságok együttműködése esetén a kialakult helyzet miatt járatkésés- vagy törlés nem várható – tette hozzá a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője.

A repülőtérre a MOL százhalombattai finomítójából csővezetéken érkezik a kerozin, de alternatívaként vasúti szállításra is lehetőség van. Ferihegyen jelenleg két üzemanyag-kiszolgáló cég működik, egyik a Budapest Airport leányvállalata, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft., a másik pedig az AirBP.

A MOL korábban arról tájékoztatott az MTI szerint, hogy

a vállalat csőszakasz-cserét hajt végre június elején a Dunai Finomítóból a Liszt Ferenc repülőtérre vezető, 40 kilométer hosszú, óránként 110 köbméter kapacitású kerozinvezeték Gyál és Vecsés közötti szakaszán, de akkor azt írták, hogy a munkálatok ideje alatt repülőgépek üzemanyag-ellátása folyamatosan biztosított lesz.

Azt nem tudni, hogy a mostani ellátási problémák összefüggésben állnak-e ezzel.

Az üzemanyag-ellátás problémája a budapesti bázisról üzemelő légitársaságok mellett a hosszútávú utas- és áruszállító járatok üzemeltetőit érintheti leginkább. Amennyiben a járatok nem tudnak elegendő üzemanyagot tankolni, közbenső technikai leszállás válhat szükségessé.

Rekordforgalom Ferihegyen

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a szkeptikusok tévedtek: rekordforgalom, növekvő profit és elindult a vasúti kapcsolat fejlesztése is. Egy éve tért vissza magyar tulajdonba a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, amely soha nem látott sebességgel fejlődik.

Nagy Márton sikertörténetként értékelte az elmúlt 12 hónapot, kiemelve: a francia Vinci Airportsszal való közös üzemeltetés eredményesebb lett, mint sokan várták.

A miniszter szerint a nemzeti tulajdonba vételt követően minden negatív előrejelzésre rácáfoltak. A reptér utasforgalma és légiáru-kezelése is történelmi csúcsot döntött, a profit pedig nem külföldi cégeket, hanem immár a magyar költségvetést gazdagítja. Az állami részvétel révén pedig olyan fejlesztések is elindulhatnak, amelyek eddig csak tervek voltak – így például a repülőtér közvetlen vasúti összeköttetése is.

A bejegyzésből kiderül: a kormány célja továbbra is az, hogy a légikikötő nemcsak pénzügyileg, hanem stratégiailag is a magyar gazdaság erős pillére legyen. A vasúti kapcsolat megvalósítása az utasok kényelmét és a fenntarthatóságot szolgálja, de logisztikai előnyt is biztosíthat a régióban.