Az új elektromos személyautók (ev) magyarországi piacán az idén nem várható a tavalyihoz hasonló dinamikus bővülés, miközben a szegmens 7 százalék körüli részaránya a teljes értékesítésben továbbra is elmarad az európai átlagtól; a KIA eladásaiban viszont elérheti a 12-13 százalékot az ev-k aránya – mondta Nagy Norbert, a KIA Hungary elnöke.

Megtorpant a hazai e-autópiac – a KIA viszont felfelé tart / Fotó: Polyak Attila

A dél-koreai márka magyarországi importőr cégének vezetője szerint a szegmenst láthatólag nagy mértékben az állami támogatási program mozgatja: a forgalomba helyezett elektromos autók 85-90 százaléka céges vásárlás, és ennek mozgatórugója a támogatási rendszer. Nagy Norbert emlékeztetett arra, hogy

tavaly még csaknem 50 százalékkal bővült a belföldi ev-piac,

az idén az első fél évben azonban épp csak meghaladta a 12 százalékot a növekedés. Egyidejűleg a teljes új személyautó-piac növekedése is mérséklődött, 2024-ben elérte a 13 százalékot, az idén eddig mindössze 4,3 százalékos a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének adatai szerint.

A KIA modelljei az élbolyban szerepelnek az elektromos szegmensben – jelezte Nagy Norbert, aki a sikeres EV3 modell mellett nagy reményeket fűz a napokban bevezetett EV4-hez is. Az idén 900-950 elektromos jármű forgalomba helyezésével számol, a többi elektrifikált (hibrid és plug-in hibrid) modellel együtt 1200-1300 eladott autóval.

A teljes éves eladás a belsőégésű modellekkel együtt elérheti a 7300-7400 darabot.

A tavalyi eredményhez képest 5-6 százalékos növekedést az elnök szerint a jó ár-érték arányú modellek alapozzák meg. Nagy Norbert rámutatott: valamennyi gyártó modelloffenzívában van, ugyanakkor szembe kell nézni az európai piacon sorra megjelenő kínai márkák teremtette versennyel is. Az új helyzetben a hagyományos európai gyártók visszaszorulása tapasztalható, de ezek a gyártók a KIA-tól is szívnak el vevőt – fűzte hozzá. A KIA mindazonáltal reálisnak látja, hogy hosszabb távon is az első öt márka között szerepeljen a magyarországi újautó-piacon.

A KIA márka jelenleg 29 értékesítési ponttal és 32 szakszervizzel rendelkezik Magyarországon, legújabb kereskedése július elején nyílt meg Kaposváron.