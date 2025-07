Lamborghini vagy Ferrari – mutatjuk, melyik ikonikus márkát választja több magyar

1963-ban két olasz járműgyártó nézeteltérése mindörökre megváltoztatta az autózás történetét. A kis Pieve di Cento településen Ferruccio Lamborghini jó hírű traktorgyártóként szerzett magának nevet. Eközben a közeli Maranellóban a Ferrari márka már elismert szerepet töltött be a motorsportban, és egyre inkább a versenypályán kívül is megjelent közúti autóival. De minden megváltozott, amikor Ferruccio Lamborgini átvette a Ferrari 250GT-jét, egy autót, amelyről nem sokkal később kiderült, hogy törékeny a kuplungja. Ezért Ferruccio Maranellóba hajtott, hogy jelezze a hibát Enzo Ferrarinak. A Ferrari atyja azonban cseppet sem fogadta jól a kritikát, sőt elzavarta a traktorgyártót. A dühös Ferruccio Lamborghini ekkor hazahajtott, és eldöntötte, hogy ő is sportkocsikat fog gyártani, olyanokat, amelyek nemcsak versenyezni fognak Enzo Ferrari autóival, hanem túl is szárnyalják azokat. Így kezdődött az azóta is tartó rivalizálás a két márka között, és persze az autórajongók körében, amelyből a Használtautó.hu legfrissebb, 2025 első félévét összegző adatai alapján ezúttal a Lamborghini-modellek kerültek ki győztesen.

Az érdeklődők száma alapján a Lamborghini vezet, viszont a Ferrari összességében több modellel van jelen a top 10-ben.

Kevés ikonikusabb autómárka létezik, mint a Ferrari és a Lamborghini

A portál keresési statisztikái alapján összeállított 10-es lista élére a Lamborghini URUS került, ami részben a SUV-szegmens térnyerésének is betudható. Az URUS iránti keresések mögött ráadásul egy viszonylag fiatal kínálat áll: az autók átlagéletkora alig 2,7 év, míg az átlagos hirdetési ár 119 millió forint fölött van. A második helyen szintén egy Lamborghini-modell, a Huracán szerepel, 95 milliós átlagárral és 3,3 éves átlagéletkorral.

Érdekesség, hogy a lista két legfiatalabb modellje – a Ferrari 296 GTS és a 296 GTB – különösen magas áron, 127–153 millió forint között mozog, ami mutatja, hogy a vadonatúj szupersportautókra is mutatkozik kereslet.

