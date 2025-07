Budapesten gyalogos hídra, gyalogos kerékpáros hídra és még egy újabb hídra van szükség, és az összes létező hídnak a teljes felújítására – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter. Legújabb videójában azt is elmondta, hogy ők az a kormány, mely „minden választási ciklusban épít a Dunán legalább egy hidat és a Tiszán is”. Kiemelte, hogy az előző ciklusban építettek egy Duna-hidat Kalocsánál és most építenek egyet Mohácsnál is.

Lázár János megígérte: minden HÉV-vonalat felújítanak – új hidak is jöhetnek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lázár János elmondta: a dél-pesti, illetve Csepelt érintő hídstruktúrát is mindenféleképpen föl kell újítani, ehhez pedig hozzácsatolta a HÉV-ek kérdését is, miszerint a 60 éves szerelvényeket kivonják a forgalomból vagy sem. „A HÉV általában 60 éves, tehát Magyarországon van 100 darab HÉV szerelvény, az összes HÉV szerelvény elérte a 60 éves életkort, bármelyik budapesti vonalon közlekedik a budapesti tömegközlekedés és elővárosi közlekedés szempontjából a kérdésnek nagyon nagy jelentősége van” – felelte.

A miniszter kijelentette, hogy minden HÉV-vonalat felfognak újítani, de nem a csepeli vonallal kezdik, hanem a szentendreivel.

A szentendrei vonalon felújítják a teljes pályát, a pálya melletti vasútállomásokat, állomásokat és az összes szerelvényt is, valamint 54 új HÉV szerelvény beszerzése fog elindulni még ebben az esztendőben. Hozzátette, hogy az összes tervezési megbízást kiadta, és a HÉV járműveket le fogják cserélni új szerelvényekre.