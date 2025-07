Meglepetésre készül a magyar Lidl, nagy a titkolódzás

Az elmúlt néhány napban a magyarországi Lidl plakátjaira lehettek figyelmesek a járókelők több nagyvárosban, ideértve Budapestet is. A köztérre kihelyezett marektingeszközök azt sejtetik, hogy a magyarországi Lidl „nagy dobásra készül”, azaz olyan újdonságot tartogat a vásárlók számára, ami sokak érdeklődésére számot tarthat - írja az Origo. A plakátokon elhelyezett QR-kód haszálatával megnyíló weboldal néhány kisebb információt elárul a várható újdonságról, ám teljes képet nem ad azokról.

A Lidl köztéri plakátkampányt indítot egy, egyelőre titokban tartott újdonsága miatt (illusztráció)

Fotó: Raketir / shutterstock

A Lidl oldalán is titok marad a meglepetés

A lap szerint a QR-kód a Lidl Magyarország egyik aloldalára visz, ahol a vállalat néhány alapinformációt elárul a készülő újdonságról. Például azt, hogy augusztus 2-án válik elérhetővé a „droppolás”. A szóhasználat aligha véletlen: a „drop” kifejezést termékbevezetésnél is – különösen merchandise termékek esetében – is alkalmazzák, gyakran szóösszetétel részeként. Ezért akár elképzelhető az is, hogy az újdonság kapcsán hasonló termékről van szó, mint – a részletekről ide kattinva olvashat – a Lidl által Írországban az Oasis zenekar visszatérése alkalmából piacra dobott kabát.

Az Origo kereste a magyarországi Lidlt azzal kapcsolatban, hogy mire készülhet a vállalat. Ám Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője sem árulhatott el többet a készülő újdonsággal kapcsolatban, de jelelezte: bíznak abban, hogy az, amivel készülnek, nem csak a vásárlók érdeklődését kelti fel, hanem elnyeri tetszésüket is.

A Lidl az oldalra látogatóknak közösségi felületeinek követését ajánlja ahhoz, hogy időben tájékozódhassanak az újdonságról.

