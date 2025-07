Most mentesek vagyunk a madárinfluenzától, de a csirkemell és a tojás ára még mutatja a vírus hatását

A madárinfluenza újbóli felbukkanásának megelőzése érdekében az állattartóknak továbbra is be kell tartaniuk a járványvédelmi alapkövetelményeket, így továbbra is kötelező az állatok etetését és itatását fedett, lehetőség szerint oldalról is zárt helyen végezni, a takarmányt és az alomanyagot pedig zárt térben kell tárolni, illetve az almot – ha nem lehetséges a zárt térben tartás, fóliával kell lefedni a vadmadarak hozzáférésének megakadályozása végett.

Növekvő pályán marad, de járványok és a háborúk miatt fékez a baromfipiac

Erős negyedéven van túl a globális baromfi-kereskedelem, de a RaboResearch legfrissebb globális baromfijelentése szerint a globális piacok kilátásait a geopolitika és a madárinfluenza fogja alakítani. Magyarország a madárinfluenza-járvány által súlyosan érintett országok között van.

A szakemberek szerint a baromfitelepek járványvédelme Magyarországon főként a csirkéknél magas szintű, ennek ellenére nemcsak a víziszárnyasoknál, hanem ott is megjelent a vírus, és sokan tartanak tőle, hogy ősszel újraindul a madárinfluenza-szezon. Tavaly egyébként július 3-ától volt érvényes visszamenőleg mentes státusz, és októberben jelent meg újra a vírus.