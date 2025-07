Növekedésre várva: egyelőre csak életjelet adhatott magáról a magyar gazdaság

Ezek után szerinte meghatározó lesz, hogy a júniusi adatok milyen irányú és mekkora elmozdulást mutatnak. Az pedig mindenképpen szokatlan, hogy ennyire jelentős havi mozgások kövessék egymást, így ez most megnehezíti a becslést. Mindenesetre az áprilisi és májusi teljesítmény szezonálisan kiigazított átlagát az első negyedév átlagával összevetve

az ipar teljesítménye 0,5,

a kiskereskedelmi forgalom 0,9,

az építőipari termelés pedig 3,7 százalékkal lett magasabb.

Ezek alapján a technikai recesszió esélyét nem tartja valószínűnek, de szerinte is tény, hogy egy ilyen volatilis környezetben a GDP-adat tág határok között mozoghat. Egyúttal figyelmeztetett, hogy a gazdaságot továbbra is több tényező visszahúzza, például a gyenge külső kereslet, a hazánknak járó uniós források visszatartása, a többek között a magas kamatteherből fakadó költségvetési helyzet, illetve a magasan ragadt árszínvonal.

Rodic Ádám, a MBH Bank elemzője, negyedéves alapon 0,2 százalékos növekedést, éves szinten pedig stagnálást vár. Úgy látja, összességében negyedéves alapon az ipar kismértékben hozzájárulhatott a GDP-növekedéshez, éves viszonylatban azonban az ágazat továbbra is visszahúzó erőt jelenthetett.

Arra is rámutatott, hogy az építőipar ugyan számottevően bővülhetett negyedéves alapon, a szektor GDP-hez való hozzájárulása alacsony, 5 százalék körüli súlya miatt még így is csekély lehet a pozitív hozzájárulási hatása.

A felhasználási oldal kapcsán azt állapította meg, hogy a fogyasztás szerinte szerény bővülést mutathatott, viszont továbbra is ez a legfontosabb motorja a gazdasági növekedésnek. A belföldi felhasználás terén inkább a bruttó állóeszköz-felhalmozás, ami kérdéses. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2022 második negyedéve óta egy negyedév kivételével folyamatosan csökken. Az alacsony kapacitáskihasználtságot, az EU-s forrásbeáramlás akadozását és a továbbra is gyenge keresletet szem előtt tartva akár negyedéves alapon is visszaeshettek a beruházások.