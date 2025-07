Ennyit az előrejelzésekről: a New York-i és a londoni elemzők is csúnyán benézték a magyar GDP-növekedést

Hogy ez valóban így lesz-e, nem tudni, mindenesetre a következő negyedévek szempontjából kedvező hír, hogy a vámháború lezárulni látszik. Az Európai Bizottság elnöke, Von der Leyen és Trump megkötötte a hét végén a kereskedelmi megállapodást, amely még rengeteg vitát fog kiváltani az európai termékekre kivetett 15 százalékos vámok miatt, ugyanakkor egy kedvező hatása mégis van: véget ér a bizonytalanság. A második negyedéves GDP-adatban vélhetően ennek hatása is megjelent, általában a legrosszabb, ami a gazdasági szereplőkkel történhet, az a bizonytalanság. Egy ilyen környezetben ugyanis a beruházási döntéseket is könnyen elhalasztják, és ennek láttuk is a jeleit.

A makropályát nem hasraütésszerűen készíti el a kormány

Mindezekkel azért fontos tisztában lenni, mert ahogy a londoni elemzők nem tudták megjósolni, hogy a német gazdaság szenvedése és az orosz–ukrán háború ilyen sokáig elhúzódik, úgy az NGM közgazdászai sem.

A kormány ugyanis figyelembe veszi a nemzetközi elemzőházak véleményét, amikor elkészíti a makropályát, tehát nem kizárólag a saját számaira hagyatkozik.

Tegyük hozzá, prognózisokról beszélünk. Az orosz–ukrán háború, a geopolitikai konfliktusok vagy a vámháború olyan bizonytalansági tényezők, amelyek szinte megjósolhatatlanná teszik, hogy mi fog egy-két hónap múlva történni, nemhogy egy év múlva.