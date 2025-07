A tartósan gyenge kereslet lehet a legfőbb oka annak, hogy beragadt az infláció Magyarországon 4 és 5 százalék közé – erről beszélt a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Júniusban 4,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, miután az élelmiszerek átlagosan 6,2 százalékkal, a szolgáltatások pedig 5,4 százalék nőttek éves szinten. Azaz újabb hónap telt el úgy, hogy nem sikerült visszatérni a jegybank 4 százalékos toleranciasávjába, sőt, még távolodtunk is tőle.

Miért magas a magyar infláció? Lehet, hogy megtalálta az elemző a magyarázatot / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Pedig hónapok óta mást sem tesz a kormány, mint újabbnál újabb intézkedéseket jelent be annak érdekében, hogy letörje a drágulás ütemét. Kezdte az élelmiszerekre kirótt árrésstoppal márciusban, majd jöttek a drogériák, míg a bankok és telekommunikációs cégek nem adták be a derekukat, vállalva, hogy 2026. június 30-ig nem emelik a díjaikat. Ezek az intézkedések több mint 1 százalékpontot faragtak le az inflációból, ám mégse sikerült 4 százalék alá szorítani. Tehát jogosan merül fel, hogy mi vezet a korábbi várakozásoknál magasabb pénzromláshoz.

Magyar infláció: lehet, hogy megtalálta az elemző a magyarázatot

Virovácz Péter szerint alapesetben, a tankönyvi példa szerint, ha nagyon durván pörög a gazdaság, és a potenciális növekedés fölött teljesít, tehát a kibocsátási rés pozitív, az inflációt generál. Ha viszont erőtlen a kereslet, ami egyébként most magyar gazdaságot is jellemzi, az dezinflációs hatású. Ugyan a belső fogyasztás biztató számokat produkál egy ideje, idén is 4 százalékos bővülésre lehet képes, de ez a külső kereslettől függő ágazatokról már nem mondható el.

A hazai feldolgozóipar egy éve szenved a megrendeléshiánytól a német gazdaság gyengélkedése miatt, ami végeredményben a kormány idei növekedési álmait hazavágta. A legtöbb elemző már csak 1 százalék körüli GDP-bővülést jósol az év eleji 4 százalékos várakozásokhoz képest. Azaz biztosan nem a túlfűtöttség jellemzi a magyar gazdaságot, ami megmagyarázná a magasabb inflációt.

Ugyanakkor lehet ennek a tankönyvi példának egy vadhajtása, ha ugyanis túl sokáig gyenge a kereslet, akkor visszaesik a vállalatok jövedelmezősége, amit el akarnak kerülni, ezért valahonnan pénzt kell szerezniük. De hogy tudnak pénzt szerezni? Ha többet adnak el, vagy árat emelnek

– magyarázta az ING Bank elemzője, hozzátéve, hogy néhol megpróbálják a cégek a szolgatatás színvonalát csökkenteni, aminek nincsen többletköltsége, de általában nem ez a jellemző, így marad az áthárítás a fogyasztói árakba. A vállalatok pedig abban bíznak, hogy mindenki más hasonlóan jár el, és közben nem veszítenek a piaci részesedésükből. Szintén megoldás lehetne a vállalatok számára, ha elbocsátanák a munkavállalókat, ezt azonban nem látjuk. Noha az kétségtelen, hogy nincs kirobbanó formában a magyar munkaerőpiac, és vannak elvétve leépítések, az elemző szerint tragédia továbbra sincs.

Hiába alacsonyabb az infláció az eurózónában, mégis erőteljes a külső inflációs nyomás

Virovácz Péter arra is felhívta a figyelmet, ha megnézzük az adatokat, az is jól kivehető, hogy nagyon magas az importált infláció, tehát a külső inflációs nyomás is erőteljes. Korábban ez úgy nézett ki, hogy a szolgáltatás infláció volt 5 százalék, a tradable infláció nulla százalék körüli, ebből jött ki a 3 százalékos pénzromlás. Ezzel szemben most az importált infláció is eleve magas, úgy, hogy közben az eurózónában alacsonyabb a drágulás üteme, mégis valamiért, amire ideér a termék, magasabb áron adják el.

Az elemző szerint hiába van „normál infláció” az eurózónában, ez még mindig 2 százalékkal több, mint ami volt tíz éve. Emiatt most azzal kell szembesülnünk, ha bérnyomás van a magyar gazdaságban, ami generál egy nagyon magas szolgáltatás inflációt, azt már nem tudja ellensúlyozni az importált infláció, így nem tudjuk levinni 3 százalékra sem, ezért szerinte a gyengülő forint sem opció.

Az ING Bank szakértője szerint jó kérdés, hogy az öt éve stagnáló német gazdaságban miért van még mindig infláció, de ugyanazt lehetne pedzegetni, mint a három éve stagnáló magyar gazdaság esetében. Nagy kérdés az is, hogy ha a kínálati oldalon problémák oldódnak, akkor az inflációt sikerül-e letörni, ebben Virovácz Péter szkeptikus. Szerinte ez inkább abban segítene, hogy beinduljon a növekedés, és legyen egy opció hosszabb távon, hogy nem kell árat emelni, mert nő a torta mérete is.