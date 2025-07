Master of Wine segítségével újul meg a BB bor- és pezsgőcsalád

A borágazatban ma már szokványos jelenségnek tekinthető egy-egy márka újragondolása, korszerűsítése, aminek az oka elsősorban a piaci trendek változásában és a fogyasztói elvárások finomodásában keresendő. A Balatonboglári Borgazdasági Zrt. (BB) azonban ennél többet vállalt, egy termékcsaládja teljes megújítását határozta el, beleértve a borkészítés folyamatát és a kiszerelést is, amihez egy neves Master of Wine segítségét is igénybe vették – írja közleményében a Törley Pezsgőpincészet tulajdonában álló cég cég. A BB éves szinten mintegy 5,4 millió palack bort és pezsgőt értékesít, ezáltal egyik meghatározó szereplője a magyar piacnak.

Master of Wine segítségével gondolták újra a BB pezsgőcsaládját is / Fotó: BB

A BB a bor- és pezsgőcsaládja átfogó megújításához olyan utat választott, amelyre – tudomásuk szerint – korábban nem volt példa Magyarországon: szakmai tevékenységüket a világszerte ismert Master of Wine, James Davis támogatta és támogatja tanácsokkal, javaslatokkal ellátva a BB főborászát, Kácsor Bencét.

Mitől tízszereződhet meg egy bor ára?

Egy szűk csoport mozgatja a bor árát. Ez az elsőre rosszul hangzó kijelentés más megvilágításba kerül, ha kiderül, hogy egy-egy Master of Wine dicsérő szava képes megsokszorozni egy-egy bor árát.

Szőlőszemtől a borig

A BB márka megújítását bemutató eseményen megszólalók kiemelték, hogy egy márka megújítása során mindenkor számolni kell a hagyománnyal, hiszen a múlt viszonyítási alap, viszont tudni kell elrugaszkodni tőle, mert ez az innováció első mozzanata. Müller Kornél ügyvezető elmondta: a BB bor- és pezsgőcsalád megújításával azt vállalták, hogy minden tekintetben emelik a tétet, fogyasztóiknak pedig valami

újat,

jobbat,

még inkább szerethetőt

kívánnak adni.

A teljes termékcsaládot a legújabb hazai és nemzetközi trendekre hangoljuk

– tette hozzá.

„A BB márka megújítását a holisztikus gondolkodásmód jellemzi, valamint az, hogy mindenből a maximumot akarjuk kihozni. A kezdetektől egy átfogó folyamatban gondolkodtunk, melynek a végeredménye, hogy a fogyasztók egy teljesen új, kiemelkedő minőségű bor- és pezsgőcsaládot kapnak” – mondta el Terleth Gabriella, a cég PR-menedzsere, hozzátéve, hogy James Davis a tudása legjavával támogatja a BB-t abban a folyamatban, amelynek során az első szőlőszemtől az utolsó csepp borig mindenre figyelnek. Ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy ilyen nagy lélegzetvételű feladat nem csak egy ember szakértelmén és erőbefektetésén múlik.