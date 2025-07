Kecskemét számára versenyelőny a Neumann János Egyetem, amely tovább bővülhet a következő években

A kecskeméti Neumann János Egyetem a júliusban megjelent felsőoktatási ponthatárok alapján idén is tudta tartani hallgatói létszámának rekordmértékű növekedését – derül ki Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke csütörtökön kiadott közleményéből.

Fotó: Bús Csaba

A Neumann János Egyetem versenyelőny Kecskemét számára

A város alpolgármestereként és a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjaként is tevékenykedő elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy egy intézmény nemcsak érték, de befektetési szempont is, sőt stratégiai tényező, mely növeli Kecskemét vonzerejét a gazdasági szereplők számára. Ugyanis

a város ipara számol az egyetemmel, sőt, el is várja annak jelenlétét, hogy az képes legyen biztosítani a szükséges tudást és humán erőforrást.

Gaál József arra is felhívja a figyelmet, hogy Kecskeméten és térségében jelenleg is több mint tíz aktív ipari fejlesztés zajlik, amelyek a logisztika, az ellátási lánc, a termelőipar és az élelmiszeripar területéhez kapcsolódnak. Az iparkamarai elnök szerint ezek a nemzetközi ipari tőkével támogatott beruházások egyértelműen számolnak a Neumann János Egyetemmel mint tudástermelő partnerrel.

Hozzátette, hogy az egyetem duális képzési rendszere versenyelőny, amit a befektetők is látnak, hiszen a vállalatok is tudják, hogy ha új tudásra vagy szakmákra lesz szükség, akkor a Neumann képes lesz azokat rövid időn belül struktúrába állítani és megvalósítani.

Kecskemét sikerét sokan nem nézik jó szemmel

Gaál József szerint azonban az egyetem és a város sikerét sokan nem nézik jó szemmel. A város legérzékenyebb pontja az egyetem, amelyet nem gyengíteni, hanem erősíteni kell. Bár az ötezer fős hallgatói létszám fontos eredmény, a fejlődés itt nem állhat meg, az ipar igényeinek függvényében akár új karokra, új képzésekre és még több hallgatóra is szükség lehet.

Az iparkamarai elnök és az egyetemi alapítvány kuratóriumi tagjaként a sajtóban megjelent kritikák kapcsán megjegyezte, hogy

a 2024. évi könyvvizsgálóval auditált beszámoló szerint az alapítvány vagyona nőtt.

„A Campus II. projekt folytatása, az új kollégium megvalósítása vagy az ipari kapcsolatok bővülése mind egy irányba mutatnak: a Neumann János Egyetem nem csupán követi, hanem alakítja Kecskemét jövőjét” – zárta közleményét Gaál József.