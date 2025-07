Orbán Viktor elárulta az Otthon Start Program valódi fő célját

Óriási az előzetes érdeklődés az új, támogatott konstrukció iránt

Bár az Otthon Start hitelt szeptembertől lehet igényelni, a bevezetése előtt bő egy hónappal már intenzív érdeklődésről számoltak be az ingatlanközvetítők és a pénzintézetek is. Az új konstrukció pedig értelemszerűen további élénkülést hozhat a lakáshiteleknél, közvetve pedig a teljes lakossági finanszírozási piacon is.