Főként vidéken válthatja ki a bérlést az Otthon Start program

A szokottnál nagyobb az albérletek kínálata a piacon, mivel a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után másfél hét alatt több mint 700-zal nőtt a bérelheő lakások száma – derül ki az ingatlan.com közleményéből, mely szerint már a ponthatárhirdetés előtt is 16 500 lakást kínáltak kiadásra országszerte, ami már akkor is 15 százalékkal meghaladta a tavalyi értéket. Mostanra ez a szám 17 200 fölé nőtt, ám ez már csak 4,2 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Azonban már ez is elég volt ahhoz, hogy megelőzze a drágulást.

Az Otthon Start program főként a vidéki ingatlnapiacot pörgetheti fel/Fotó: Hagymási Bence / Hagymási Bence

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy a keresleti oldalon egyelőre eltérő a helyzet a különböző várostípusokban, így például Budapesten nem okozott változást a ponthatárok kihirdetése, ám a különböző egyetemeknek helyet adó vármegyeszékhelyeken egy hét alatt 25-30 százalékkal élénkült a kereslet. A szakember szerint a fővárosban a magas albérlet- és ingatlanárak késztetik kivárásra az érdeklődőket, amit részben a szeptembertől induló Otthon Start program is támogat.

Az Otthon Start indulásával érdekes lehet, hogy 35 millió forint mire lehet elég

Az ingatlanos portál az adatbázisában található több mint 136 ezer lakás alapján megvizsgálta azt s, hogy 35 millió forintból hol, mekkora lakást lehet venni. Budapesten ez a keret sok kerülteben csak 20-30 négyzetméteres lakásra elegendő, de például az I. kerületben ilyen lakást egyáltalán nem is kapni. “Ahol pedig átlagosan 23 négyzetméteres vagy kisebb lakás jön ki ebből a pénzből, ott az a probléma, hogy a vevők belefuthatnak a 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátba” – mondta Balogh László.

A 35 millió forintos keret a VIII. kerületben 29, a XIII.-ban 27 négyzetméteres használt garzonra lehet elég, ám a külső városrészekben, például a XVII., a XIX. vagy a XXIII. kerület, már valamivel nagyobb, 41–47 négyzetméteres lakások is elérhetők, de még ezek is jóval kisebbek, mint amekkorát vidéken lehet vásárolni.

Budapesten ekkora összegből a legnagyobb használt lakást Csepelen lehet megvenni, ahol átlagosan egy 52 négyzetméteres lakás is kijön ennyiből.

A vármegyeszékhelyeken 35 millió forint jóval tovább ér

Jóval kedvezőbb azonban a helyzet a vármegyeszékhelyeken, noha ezek jelentős része egyetemváros. Pécsen, Nyíregyházán és Egerben 52–57 négyzetméteres lakások vásárolhatók 35 millió forintból, Győrben pedig 41 négyzetméter körül alakul ez az érték. Debrecenben 35 négyzetméteres ingatlannal lehet számolni, miközben Miskolcon több mint 70 négyzetméteres lakás is szóba jöhet.